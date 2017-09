"Drugsfamilies zitten achter geweld tegen politie"

Opnieuw is de politie in botsing gekomen met baldadige jongeren in Borgerhout. Het vijfde incident in drie maanden tijd. Burgemeester Bart De Wever ziet daarin de hand van allochtone drugsfamilies. "Zij zetten hun jongeren in om onrust te zaaien en zich tegen de politie te keren", zegt De Wever.

Het begon met een incident op de Sinksenfoor. Agenten kregen zware klappen en trappen toen zij tussenkwamen bij een ruzie van allochtone jongeren. Kort erna kwam het tot twee keer toe tot ruzies met jongeren op het Jan De Laetplein. Eén man die een agent sloeg, stond vorige vrijdag al voor de rechtbank. Hij riskeert één jaar cel. Tien dagen geleden was er dan het incident aan de Turnhoutsebaan. Een fietspatrouille kreeg daar klappen en werd bestookt met stenen en een drankblikje. Twee verdachten zitten daarvoor in de cel. Het gaat om de 20-jarige Oilil D. en zijn vriend, allebei uit Borgerhout. De twee mannen zijn op camerabeelden herkend. De politie zoekt nog drie andere verdachten.



Gistermiddag was het opnieuw prijs. Deze keer kwam de politie ter plaatse, daar waar een bezorgd familielid in feite een ziekenwagen had gevraagd. De Marokkaanse familie wist geen blijf met een dronken, razende zoon. Hij beukte op de muren en viel iedereen aan die in zijn buurt kwam.



De politiepatrouille trof de man op straat aan. Een eerste agent kreeg onmiddellijk een klap. Daarop ging de man lopen. De tweede agent ging er achteraan. Net toen hij hem te pakken had, sprong een toeschouwer de agent in de rug. Zo kon de dronken man een tweede keer vluchten.



Politiewoordvoerder Sven Lommaert: "Een andere toeschouwer, ook een allochtone man, is dan tussenbeide gekomen. Hij heeft die aanvaller van onze agent getrokken. Om maar te zeggen dat heel wat mensen in de buurt wél achter de politie staan."



De dronken man werd een kwartier later door het Snelle Respons Team in een woning gearresteerd. Terwijl hij naar een combi werd gebracht, gooiden omstaanders met eieren naar de politie. De agenten werden ook uitgescholden.