"De Schelde was ijskoud, maar dat besefte ik pas achteraf"

De kerstmarkt aan het Steenplein was donderdag aan het opstarten toen het ongeluk gebeurde. De verkopers van de kraampjes stonden rond 11 uur rond het centrale houtvuur voor een koffie en een sigaret toen zij ineens iemand hoorde roepen. De Roemeen Valentin baat het Spanish Churros-kraam uit op het plein. Ook hij hoorde de noodkreet. Valentin: "Het geroep kwam vanuit de richting van de Schelde maar daar was niemand te zien. Het ponton was verlaten. Enkele minuten later opnieuw 'help, help'. Ineens bemerkte ik een spartelende man in het water, vlak tegen het ponton. Ik ben naar de loopbrug gespurt en zo snel mogelijk het ponton opgelopen."

Struise persoon

Zonder veel nadenken trok Valentin zijn trui en trainingsbroek uit, en dook in zijn slip achter de drenkeling aan. Hij kreeg hem net op tijd te pakken want enkele minuten later verloor de man het bewustzijn.



"Die man woog loodzwaar. Het was een vrij struise persoon. Zijn doorweekte kleding zorgde voor extra gewicht. Ik hield hem boven water tot een vrouw ter hulp kwam gelopen. Zij had al de hulpdiensten gebeld. De dame gooide mij een reddingsboei toe die aan de rand van het ponton hangt. Met die boei hebben wij de drenkeling op het ponton getrokken."



Tegen die tijd waren de ziekenwagen en een spoedarts in een MUG-wagen aangekomen. Zij brachten het slachtoffer opnieuw bij bewustzijn en voerden hem dan af naar het Sint-Vincentiusziekenhuis. De politie maakte een proces-verbaal op van de feiten. Het gaat voorlopig uit van een ongeval. De 27-jarige man is uit Antwerpen.



Valentin: "De ambulanciers en de dokter namen het slachtoffer van ons over. Pas dan besefte ik wat ik gedaan had. Ik stond in mijn slip op het ponton en voelde ineens hoe ijzig koud het water wel was. Min dertig graden, denk ik (lacht). Ik heb mij dan vlug afgedroogd en mijn spullen die op het ponton lagen, terug aangetrokken. Een uurtje later heb ik mijn churros-kraam geopend."



Volgens kenners is het Scheldewater dezer dagen gemiddeld 6 graden. Die temperatuur wijzigt slechts lichtjes omdat er een grote stroming staat.



Hoe de man in het water terecht is gekomen, blijft nog onduidelijk. Getuigen beweren wel dat het slachtoffer dronken was. De alcoholgeur was zelfs na zijn duik in de Schelde nog goed te ruiken.



"Valentin verdient een medaille", zegt een collega-marktkramer, "Terwijl andere voorbijgangers aarzelden wat er moest gebeuren, spurtte Valentin naar het water en sprong erin. Wij zijn fier op hem."