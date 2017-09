"De opleiding is duur. Maar een freelance duiker kan tot 17.000 euro per maand vangen"

Professionele duikers zijn onmisbaar in de olie- en gaswinning, voor offshore windmolenparken en voor de reparatie en het onderhoud van schepen. In de Benelux zijn er circa 700 actief. Maar de sector schreeuwt om méér opgeleide duikers. Daarom start Syntra AB met een intensieve cursus. 23.500 euro: dat tel je neer voor een twaalf weken durende vorming. Véél centen, maar als beroepsduiker kun je ook deftig je kost verdienen. "Een freelancer, en dat zijn toch acht duikers op de tien, kan tot 20.000 dollar (17.000 euro) per maand vangen", schat Bart Cassiers, die zelf beroepsduiker is en 'als hobby' zijn bedrijf Dive Wise runt. "Je moet dan wel 12 uur per dag werken, waarvan een kwart effectief onder water. Zwaar? Ach, de uren vliegen voorbij als je een duikjob doet. Ik ben zelf al 55, maar wil nog jaren doorgaan."

Achttien kandidaten, twaalf plaatsen. Syntra AB houdt niet zomaar twee selectiedagen in de Napelsstraat. De eerste vond vorige zaterdag plaats, op 9 september volgt de tweede. Dries Janssens (directeur Syntra): "Een testdag zorgt ervoor dat je na afloop wéét of een leven als beroepsduiker je wel ligt. Fysiek moet je je mannetje staan, maar er komt nog zoveel meer bij kijken. Zo moet je leren om je veilig in het water te bewegen en moet je uiteraard ook technisch onderlegd zijn. Denk maar aan lassen of snijbranden." Avontuurlijke aanleg is een pluspunt, maar macho's? "Die raken in de opleiding niet binnen", zegt Bart Cassiers. "Duiken is teamwerk. Ook dat sociale testen we."

Vertrouwen

Intussen heeft Bruggeling Sebastiaan Peeters een proefsessie achter de rug in een vijf meter diepe duiktank. Hij moest er een aantal werkstukken vastmaken. Coördinator Jo Luyten heeft een goed oog in de kwaliteiten van de kandidaat. En Sebastiaan zelf? "Dit is écht iets voor mij. Ik werk als chef in een restaurant, maar in de horeca zie ik geen toekomst. Onlangs kon ik voor een vriend wat laswerken doen. Omdat ik ook af en toe recreatief ging duiken, was de link snel gelegd. Ik ben iemand die van een beetje gevaar houdt, maar besef wel dat het bij duiken eerst en vooral om veiligheid en vertrouwen in je maten gaat. De cursus is duur, maar dat verdien je later dubbel en dik terug."



Andy Deraedt werkte in de Carrefour, maar is nu onder dak bij Aalstenaar Bart Dehing, die als baas van zijn bedrijf DB Diving óók meedoet aan de opleiding en Andy's cursus betaalt. "Mijn vrouw staat er helemaal achter", vertelt Deraedt. "Ik kijk er al naar uit om bijvoorbeeld in Dubai te gaan werken. Duiken is toch een droom die uitkomt."



De opleiding van twaalf weken is verspreid over een aantal sites in ons land. De kandidaten zijn dan permanent weg van huis.