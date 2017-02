"Coca-Cola en Lays gaan eruit"

"Nee, dit is geen grap. Alle Amerikaanse dranken gaan eruit, zolang het beleid van Donald Trump niet wijzigt." Niet alleen café Zeezicht, maar ook de twee restaurants boven het café zullen geen Amerikaanse producten meer verkopen. Het bekende café op de Dageraadplaats wordt zo de eerste horecazaak die een economische boycot tegen de Verenigde Staten invoert.



"Enkele dagen geleden hadden we een vergadering met al ons personeel. We vonden dat we iets moesten doen tegen het beleid van Donald Trump, dus stelde iemand voor om niet langer Amerikaanse dranken en snacks te verkopen. Een economische boycot is waarschijnlijk de enige maatregel die Trump in staat is om te begrijpen", zegt David Joris, een van de uitbaters van café Zeezicht.



Amerikaanse producten boycotten is - zeker voor een horecazaak - een vrij drastische maatregel, want Amerika is meer vertegenwoordigd in de Belgische café's dan men zou vermoeden. Coca Cola is een van de meest iconische Amerikaanse merken, maar ook het water van Chaudfontaine en de chips van Lays zijn in Amerikaanse handen. Daarbovenop komen nog de Amerikaanse whiskey's, zoals Jameson, en de sigaretten van Amerikaanse merken zoals Marlboro en Lucky Strike. Zelfs de Heinz-ketchup voor de croque-monsieur wordt geschrapt.



"Het klopt dat we hier inderdaad zeer veel cola en spuitwater verkopen, maar die drankjes gaan we vervangen door Belgische alternatieven", zegt David. "De Oost-Vlaamse brouwerij Roman zal voor cola zorgen, water kopen we nu van het merk Val. De Amerikaanse Lay's-chips vervangen we door de Belgische chips van Croky."