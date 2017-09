Marokko heeft evenveel Syriëstrijders als heel Europa samen, 1.200 zijn er al vertrokken. De Wever zat gisteren samen, achter gesloten deuren weliswaar, met onder andere consul generaal Karim Lahlou. "Die gesprekken gaan goed en zijn open maar op sommige vragen krijgen we gewoon geen antwoorden. Als ik peil naar de motieven van hun vertrekkers, krijg ik daar een weinig concreet antwoord. Ik vermoed dat hun vertrekkers heel anders zijn dan de onze. Maar vermoedelijk is het moeilijk in kaart te brengen wat die motieven zijn", klinkt het. Maar het gaat wel de juiste richting uit. "Ik heb echt het gevoel dat het hen hoog zit, ze zijn enorm beschaamd over het feit dat er zoveel Marokkanen zijn die vertrekken, de Islam misbruiken en aanslagen plegen. Uit hun cijfers bleek ook dat Europeanen hen heel laag inschatten en niet apprecieren. Dat steekt natuurlijk, zij willen onze bondgenoot zijn en spelen nu veel meer open kaart."

Vingerafdrukken

"Die uitwisseling van informatie is erg belangrijk. Wij mogen vanaf nu de vingerafdrukken van onze criminelen door de Marokkaanse databank halen. Zij nemen vingerafdrukken van iedereen, niet enkel van criminelen. We moeten die samenwerking ook voor hen laten lonen. Het drugsgeld dat bijvoorbeeld van ons land naar hier (Marokko, red.) gesluisd wordt, zou voor hun schatkist moeten zijn, als zij de inbeslagname doen. Op die manier loont het dan ook voor hen om de criminelen van bij ons terug te nemen."



Een ander idee zou een Belgische gevangenis in Marokko zijn, zodat alle criminele, illegale Marokkanen daar hun straf kunnen uitzitten. "Voor mij moet dat bespreekbaar zijn. Een gevangenis is een investering, geeft ook werkgelegenheid hier in Marokko. Met enkel onze criminele, illegale Marokkanen, een kleine 500, kan je al een gevangenis vullen."



De Wever kreeg ook een uiteenzetting bij een speciaal opgericht radio- en tv-station, genaamd Shab Up, oftewel 'jongeren up'. "We hebben heel goed begrepen dat wij de jongeren niet bereiken op de traditionele manieren", vertelt Yassine Souidi, een van de onderzoekers op het preventieproject. "Wij willen een tegenverhaal brengen, tegen IS. We willen de jongeren die vatbaar zijn voor extreme ideeen bereiken via hun eigen kanalen. Zo maken wij tv en radio, volledig online uiteraard, met discussie-onderwerpen uit hun leefwereld. Zo proberen we die jongeren ook hun eigenwaarde terug te geven."



"Preventie kan werken maar niet als ze al te ver heen zijn. In deradicalisering geloof ik niet. En het lijkt erop dat ze daar hier ook niet op inzetten", aldus De Wever nog.