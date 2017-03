'Arabierke' vertrekt uit Antwerpen

Confiserie Roodthooft NV, bekend van het harde koffiesnoepje Caramella Mokatine, verhuist uit de Lange Leemstraat en gaat zich vestigen in Turnhout in de voormalige Heinz-fabriek. Omwille van uitbreidingsplannen was de huidige fabriek in centrum Antwerpen te klein geworden en ruimte om uit te breiden is er niet. Het bedrijf was er net geen eeuw gevestigd.

Het snoepje Caramella Mokatine. - Bart Leye

Een einde van een tijdperk, dat kan je gerust zeggen nu de productie van het legendarische toffeesnoepje wegtrekt uit Antwerpen. Na 92 jaar verlaat de confiserie de fabriek in de Lange Leemstraat. Het werd destijds uitgetekend door leerlingen van Victor Horta en is ondertussen geklasseerd. Een eenvoudige beslissing was dat niet, vertelt directeur Patrick Stoops, achterneef van oprichter Louis Roodthoofd: "De bakermat verlaten is nooit een eenvoudige keuze. We hadden net nog grote investeringen gedaan in de fabriek. Maar het vorige stadsbestuur heeft laten verstaan dat het verhaal voor ons hier was uitgespeeld. We wilden uitbreiden maar daar was hier geen plaats voor." De fabriek verplaatst haar activiteiten naar de voormalige Heinz-fabriek in Turnhout. De verhuis staat gepland voor deze zomer.