"Antwerp weer in eerste zien is mijn grootste droom"

Welgeteld 44 jaar al is Daniel Vuylsteke (81) de man 'achter de microfoon' in het Bosuilstadion. In de jaren zeventig viel hij eens in voor zijn voorganger. Eén keer werd twee keer. En intussen is hij al vier decennia lang 'vervanger'. De stem van de Bosuil is doodnerveus voor de voetbalwedstrijd van Royal Antwerp Footbal Club tegen KSV Roeselare komende zaterdag. "Maar ik ben voorzichtig. Al is het mijn grootste droom om mijn club opnieuw in eerste klasse te zien."

Icoon

Hij vindt daarom dat hij afgelopen zondag nét iets over de schreef ging. "Ik was misschien wat té enthousiast bij de own-goal van Roeselare." Hoe een West-Vlaming uit Tielt in godsnaam zo'n icoon - want de facebookgroepen en lovende commentaren liegen er niet om - kan worden bij een door en door Antwerpse club? Dàt uitzonderlijke verhaal begint in de jaren zeventig. Vuylsteke is dan leraar geschiedenis aan het Sint-Jan Sint-Jan Berchmanscollege in Borgerhout. De liefde voor de club was al gegroeid door met zijn collega's regelmatig naar een match te gaan, maar als hij er op een dag ook zijn jarenlange voorganger tegen het lijf loopt, heeft die een bijzonder verzoek. "Die man zat in de kapperswereld en door de oliecrisis werden alle matchen van zondag naar zaterdag verhuisd. En hij moest een grote show organiseren. Of ik hem toch niet één keer kon vervangen?" Vuylsteke gaat akkoord. Maar een week later krijgt hij dezelfde vraag. "Ik heb hem daarna nooit meer gehoord. Door een verandering in zijn privé-situatie was hij naar Diest verhuist. En de club wilde heel graag dat ik bleef. Eigenlijk ben ik een eeuwige vervanger", lacht hij.



In de beginjaren heeft Vuylsteke stevig gewerkt om zijn West-Vlaamse 'h's' en 'g's' weg te steken. "Niet veel mensen zullen mij nog betrappen op mijn roots." Na jaren in Borgerhout, is hij intussen verhuisd naar Wilrijk, vlakbij het stadion van de paars-witte aartsrivaal Beerschot. "En nog zal ik volledig in het rood naar de Bosuil vertrekken", lacht hij. Vuylsteke heeft prachtige herinneringen aan àl zijn jaren 'dienst' bij de club. Hoewel hij normaal alleen thuismatschen omroept, mocht hij in '93 ook de westrijd in het Engelse Wembley becommentariëren tijdens de finale van de Europacup II tegen het taliaanse Parma. "Een zéér professionale Brit, een Italiaan en... ik. Maar achteraf hoorde ik hoe erg het publiek de Nederlandstalige aankondigingen had geapprecieerd, daar trek ik me nog àltijd aan op."