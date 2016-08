"Als ik nu een voorbijganger zie, ren ik er in boogje omheen"

Intussen is het bijna vier maanden geleden dat triatlete Sofie Goos op training vlak bij haar woning slachtoffer werd van een mesaanval door een psychisch gestoorde man. De fysieke gevolgen van de daad van zinloos geweld zijn uitgevlakt maar de weg richting medailles is nog lang. "Mijn terugkeer gaat trager dan ik dacht." DIETER LIZEN

Sofie Goos lag twee weken in het ziekenhuis. - KOS Sofie Goos ontvangt ons in een roze zomerkleedje, stralende glimlach, de blonde haren nog nat van een stevige zwemtraining. Wie de vrolijke Antwerpse topatlete ziet, kan in niets vermoeden dat deze moeder van vier tot eind mei nog in het ziekenhuis lag na een laffe daad van zinloos geweld. Op een looptraining vlak aan Park Spoor Noord stak een onbekende man haar op 15 mei in de rug met een mes. De psychisch instabiele man, die nog twee keer 'sorry' stamelde, werd opgepakt en Sofie belandde in het ziekenhuis met een geperforeerde rechternier.





Sofie Goos Te optimistisch De fysieke wonden zijn intussen goed geheeld. "Lichamelijk ben ik helemaal in orde. Op 15 juli heb ik een laatste scan van mijn nieren gekregen. Daarop was te zien dat de diepe wonde dicht is, mijn rechternier is uit zichzelf weer geheeld", zegt Goos. "Twee weken na mijn opname mocht ik al weer sporten. Ik heb eerst wat gefietst op de rollen en gezwommen, maar pas na 15 juli durfde ik terug gaan lopen, uit schrik dat te veel schokken een snelle genezing zouden hinderen."



Na anderhalve maand van steeds intensievere trainingen, staat Goos nog niet waar ze wilde staan. "Ik had verwacht dat ik snel weer wedstrijdklaar zou zijn. Ik was in goede conditie voor het inicident en na mijn jaarlijkse hoogtestage in de Pyreneeën begin augustus hoopte ik fit te zijn. Maar ik moet nog heel veel moeite doen om trainingen af te werken zoals ik wil. Het is echt heel hard duwen om mijn wattages op de fiets en de vooropgestelde loop- en zwemtijden van mijn trainer te halen. Geduld is het sleutelwoord zegt iedereen me, maar dat moet ik nog leren."



Vlak na de aanval had Goos zich al opnieuw sportieve doelen gesteld. "Ik wilde op 21 augustus meedoen voor de Iron Man in Kalmar in Zweden, maar dat bleek echt wel te optimistisch, dat heb ik tijdens mijn twee weken in de Pyreneeën echt gevoeld. Nu wil ik op 7 september meedoen aan de kwarttriatlon van Knokke. In het verleden won ik daar al twee keer (2010 en 2011) en haalde ik een keer brons (2012), maar een podiumplaats lijkt me dit keer uitgesloten. Het wordt vooral een moment om me opnieuw aan sponsors, familie en vrienden te tonen en opnieuw het gevoel te krijgen een triatlete te zijn."





Sofie Goos Prijzengeld Er was de steun van familie en vrienden. Honderden collega-sporters en fans stuurden berichtjes en kaartjes naar Goos. Slachtofferhulp stond aan haar ziekenbed vlak na de aanslag en ook de begeleiding van de ploegarts was top. Maar mentaal heeft Sofie de aanval nog niet helemaal achter zich gelaten. "Gisteren werden mijn man Jef en ik nog vreemd aangestaard toen we op training iemand passeerden. Wel, ik ben dichter tegen Jef gaan lopen. Als ik alleen ben, loop ik soms in een boogje om passanten heen. Ik heb mijn vertrouwen in mensen nog niet helemaal terug. Zelfs in het zwembad kijk ik over mijn schouder als ik iemand passeer. Stom hé, maar ja. Dat zal wel slijten." Ook financieel heeft Sofie een moeilijke periode gekend. "Er zijn al zeker 5 wedstrijden die ik anders had kunnen meedoen waarvoor ik verstek moest laten gaan. Je wint ook niks meer, dus geen prijzengeld. Ik heb ook nog niet bijgetekend bij mijn team BMC-Etixx, dat gebeurt normaal in oktober. Het proces tegen de dader zal starten in september of oktober. Daar kijk ik naar uit, zeker om te zien of ik financieel iets zal kunnen recupereren."