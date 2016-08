"Als een vrouw om hulp roept, STOP DAN AUB"

De politie heeft opnieuw een straatrover in de boeien kunnen slaan. De agenten kregen daarbij hulp van een collega met een dagje verlof én een 75-jarige klant van een ijssalon die de verdachte deed struikelen. Daarmee staat de teller sinds augustus op 31. Eén van de slachtoffers, L. (31), doet ondertussen een oproep. "Wanneer vrouwen om hulp roepen, stop dan aub!" TOON VERHEIJEN

De voorbije weken sloegen verschillende handtasdieven al minstens 31 keer toe in Antwerpen en de districten. Nadat er zondagavond en -nacht vijf feiten werden gemeld, was het maandagnamiddag weer prijs. "Een 56-jarige vrouw uit Brecht was een terrasje aan het doen op de De Keyserlei met collega's toen plots een man voorbij wandelde en aan de haal ging met haar handtas", zegt Veerle De Vries van de politie Antwerpen. "Een collega die op zijn vrije dag ook op het terras zat, zette de achtervolging in. Hij liep weg in de richting van de Breydelstraat. Ter hoogte van een ijssalon liet een 75-jarige man de verdachte struikelen door zijn been uit te steken. Op die manier kon onze collega de man in bedwang houden. De verdachte, een 34-jarige uit Lokeren, is opgepakt. De lokale recherche gaat nu na of de man iets te maken heeft met andere feiten."





Koekoek Het is de tweede verdachte die de politie kan arresteren. Zondagnacht werd een 18-jarige opgepakt die een 31-jarige vrouw had proberen te beroven van haar handtas aan de Rubenslei ter hoogte van het Stadspark. Het slachtoffer van die feiten, L., bekomt stilaan van de gebeurtenissen, maar ze is nog altijd zwaar aangedaan. "Ik kwam terug van de De Keyserlei met mijn hond", vertelt L. "Ter hoogte van het Stadspark hoorde ik plots een geluid dat me daar nog nooit was opgevallen. Het leek op een 'koekoek'. Vlak achter me. Gevolgd door een identiek geluid dat vanuit de richting kwam waar ik naartoe wandelde. Het gaf me al een onaangenaam gevoel en plots werd ik vanuit het niets langs achteren aangevallen. Het is pas achteraf dat ik besefte: iemand heeft me gezien en waarschuwde met dat geluid zijn kompaan." L. viel door de aanval over de grond en greep in een reflex haar handtas vast. De hond liet ze los. L. loste niet en werd door de verdachte meters ver over de grond meegesleurd.