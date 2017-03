"51 kilometer te voet voor een 'rat'"

"Als Antwerp volgende week kampioen speelt, wandel ik van het Bosuilstadion tot aan de basiliek van Scherpenheuvel", zegt Cisse Beckx (48). De afstand tussen de heilige grond in Deurne Noord en het bekende bedevaartsoord bedraagt een slordige 51 kilometer. Een serieuze dagtocht, die Cisse het liefst in het gezelschap van een groot rood-wit supporterslegioen wil afleggen."



"Ik roep alle Antwerp-supporters op om mee te lopen naar Scherpenheuvel", zegt Cisse. "Veel supporters kennen mij, omdat ik bij elke thuiswedstrijd als parkeerwachter werk, dus ik verwacht dat er wel een hoop mee zullen gaan. Hoe meer, hoe beter."



Gelooft Cisse in de langverwachte promotie, na dertien noodlottige seizoenen in tweede klasse? "Vraag me niet om een pronostiek, want daar ben ik al lang geleden mee gestopt. We hebben op 'den Bosuil' veel slechte tijden gekend, maar ik ben ondanks de vele teleurstellingen altijd achter de ploeg blijven staan. Volgende week kan het eindelijk gebeuren. En als het zover is, wil ik met de supporters naar Scherpenheuvel wandelen.