"300 meter meegesleurd op motorkap"

Een taxichauffeur is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de dood ontsnapt. Een bestuurder met Nederlandse nummerplaat reed hem meermaals opzettelijk aan. Het slachtoffer moest zelfs springen op de motorkap van de dader om niet overreden te worden. De man pleegde vluchtmisdrijf. SANDER BRAL

Aaboubakar Abilkhanov van European Airports Taxi had in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn laatste rit eropzitten toen hij rond één uur met een vriend richting Linkeroever reed. De 36-jarige taxichauffeur uit Lier werd in de Waaslandtunnel opeens langs achteren aangereden door een bestelwagen. "Je mag daar maar vijftig kilometer per uur rijden, die bestelwagen reed veel te snel en kon blijkbaar niet op tijd remmen. Ik was van plan om de tunnel uit te rijden en dan de verzekeringspapieren in te vullen, maar tegen het einde van de tunnel probeerde hij me nog twee keer te rammen. Eerst stak hij me voorbij om vervolgens hard in de remmen te gaan, ik moest naar links uitwijken om een tweede aanrijding te voorkomen. De bestelwagenchauffeur liet het daar niet bij en ging dan langs de zijkant in de aanval en raakte de rechterflank van mijn taxi", zegt Aaboubakar. Eenmaal uit de Waaslandtunnel kwamen beide voertuigen tot stilstand op de Charles De Costerlaan in Linkeroever.





Verhaal halen "Ik stapte uit om verhaal te halen bij die man", gaat Aaboubakar verder. "Maar opeens startte hij zijn wagen terug en reed me frontaal aan. Links van mij was een muur en rechts van mij was tegenliggend verkeer. Ik had maar één keuze om niet overreden te worden, op de motorkap van de bestelwagen springen. Hij bleef maar gas geven en ik werd voor twee- tot driehonderd meter meegesleurd. Er waren veel getuigen maar niemand deed iets, behalve mijn vriend Said die bij me in de taxi zat. Hij nam het stuur van de taxi en kon de bestelwagen vaart doen minderen. Toen ben ik van de bestelwagen gesprongen en reed mijn aanvaller vliegensvlug weg. Dat is het laatste dat ik van hem gezien heb. Volgens mij had die man meer op zijn kerfstok dan een aanrijding. Het was alsof hij de scène zo snel mogelijk wou ontvluchten, zelfs al moest hij daar iemand voor omverrijden."