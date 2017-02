"We laten hem staan. Het zorgt voor extra gezelligheid in huis"

"We hadden de boom kunnen afbreken en de ballen, ledlampjes en andere attributen gewoon weer in de doos kunnen stoppen voor de volgende kerstperiode, maar hij staat er dus nog steeds", legt Jasper uit. Eigenlijk is het zijn dochter Anne (14) die erop stond om de boom nog even te laten staan. "Ik heb hem in m'n eentje in elkaar gestoken en versierd", licht ze toe. "Ik voel me er goed bij. Oké, de dagen lengen al een beetje, maar het is nog atlijd vroeg donker. En de kerstboom brengt licht in deze donkere dagen", vervolgt Anne.

Meerkeuzevraag

Hij koppelde er voor zijn vrienden en volgers op Facebook een meerkeuzevraag aan. Is het uit luiheid dat de boom blijft staan? Is het voor de gezelligheid? Of is het om de tijd ver vooruit te zijn?



"Ik heb het met een knipoog gedaan, want ik hou wel van een grapje", getuigt Jasper Verguts. De reacties bleven niet uit en waren zeer uiteenlopend. Een aantal mensen vonden het erover dat de kerstboom er nog altijd staat. Anderen grapten dat ze hem nog even konden laten staan om er paaseieren in te hangen. Nog iemand merkte op dat het de laatste dagen nog wat gesneeuwd heeft en dat het zo dus toch nog een witte kerst is geworden. Eén enkeling deelde zelfs mee dat hij ook zijn kerstboom nog niet had afgebroken.Het ziet er alleszins naar uit dat Kerstmis allicht nog tot in de lente zal blijven duren bij het gezin van Jasper Verguts, z'n vrouw Sandra, dochters Anne en Marit en zoon Andreas.



"We houden nog een uitgesteld kerstfeest waar we de genodigden vragen in een kerstpak of met een muts van de kerstman op te komen. Pas daarna breken we de boom af", gaf Jasper nog mee.