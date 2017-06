Praatpalen van snelweg naar tuin

Het Agentschap Wegen en Verkeer veilde 25 oude praatpalen per opbod. Met 436 biedingen werd de veiling een verpletterend succes. Ook Kelly De Coninck dong mee naar een praatpaal. Of beter nog: twee praatpalen. "De praatpalen waren voor ons altijd een vertrouwd beeld. We hebben ze gekocht uit nostalgie", vertelt ze. "We hebben net een nieuw huis gekocht met een grote tuin. We gaan een praatpaal vooraan plaatsen en de andere achterin de tuin. Mijn stiefvader is elektricien. Hij maakt zich sterk dat hij de praatpalen opnieuw kan laten functioneren. Dat zou wel handig zijn. Als het tijd is om te komen eten, kan ik de kinderen via de praatpaal roepen om naar binnen te komen.

Strijd gaat verder

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam zelf naar Hekelgem om de eerst verkochte praatpalen persoonlijk te overhandigen. "De opbrengsten overtreffen onze stoutste verwachtingen", aldus de minister. "Ik ben blij dat we zo'n mooi bedrag kunnen schenken aan een vereniging die zich inzet voor verkeersveiligheid en voor ouders die een kind hebben verloren in het verkeer. We willen trouwens nog iets doen voor deze vereniging: hun ledenaantal drastisch terugdringen. De strijd tegen de vele verkeersdoden gaat onverminderd voort." Ook Annemie Hemelaers, voorzitter van OVK, was in de wolken. "Toen de minister met dit idee bij ons kwam, vielen we bijna van onze stoel", vertelt ze. "Wie zet er nu een praatpaal in zijn tuin? Maar uiteindelijk is dit een fantastisch initiatief geworden. De komende weken gaan we concreet bekijken hoe we dit geld nuttig kunnen besteden. We hebben zo veel werk dat we niet weten waar te beginnen."



Meer dan de helft van de 1.350 praatpalen langs de autosnelwegen is intussen verwijderd en de rest zal snel volgen. Twintig praatpalen krijgen een plaatsje in een museum. Daarnaast worden 130 zonnepanelen en omvormers, die de praatpalen van stroom voorzien, verzameld en verdeeld onder technische scholen. De rest van de praatpalen wordt gerecycleerd.