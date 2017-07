"Laat die gsm eens thuis. Zo vermijd je hysterie"

Nooit waren er meer zieke jongeren op zomerkampen dan deze zomer. Of ze waren er wel, maar kwamen nooit meer in het nieuws dan dit jaar. Was het water van de Ourthe besmet of laat de hygiëne op kamp te wensen over? Of moeten we gewoon wat pragmatischer worden, zoals kookouder Roger Moens (68) suggereert? "Laat die gsm eens thuis, dat zou al veel hysterie besparen." WIM DE SMET

Vier jeugdbewegingen moesten hun zomerkamp vroegtijdig beëindigen wegens ziekte. Zestig zieken werden er al geteld, vooral dan in de buurt van de Ourthe. Roger Moens maakte het in zijn lange carrière als kookouder nooit mee. Samen met zijn echtgenote Magda Van de Steen (72) trok hij al twintig keer op kamp met Chiro Hakilo uit Hekelgem, waar hij destijds mee aan de wieg stond en waar hij zijn vrouw ook leerde kennen. "Toen we de eerste keer meegingen, was onze zoon Joris amper vijftien maanden oud", vertelt Roger. "Het kamp vond toen plaats in Zuienkerke, en er gingen 75 meisjes mee. Dat was ook voor ons een avontuur. Magda deed het 'keukenwerk', ik schilde de patatten en deed de afwas. Elektriciteit was er niet, een koelkast al evenmin. Als we echt iets koud moesten bewaren, dan gingen we dat vragen bij een boer in de buurt, of bij de mensen die de kampplaats verhuurden. En tussen het koken door, moesten we ook nog de luiers van ons zoontje verversen en uitwassen. Dat gebeurde in ketels waar ook nog eens in gekookt werd. Maar veel zieke kinderen hebben wij niet gezien."





Als kampen onder vuur komen door ziekte, wat denkt zo'n ervaren kookouder dan? "Ik wil eerst zeker benadrukken dat ik geen specialist ben - ik heb hoogstens wat ervaring. De kans bestaat dat de Ourthe vervuild was, maar de laatste berichten spreken dat blijkbaar tegen. Ik denk dat de kinderen gewoon minder weerstand hebben omdat ze zich tegenwoordig niet vaak meer vuil mogen maken. Toen wij jong waren, speelden we elke dag in het bos. Toen we thuiskwamen, zaten onze kleren onder de modder. Ik mocht van mijn moeder zelfs niet binnen met mijn modderbroek. (lacht) Nu zitten kinderen te vaak binnen. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat dit ook de oorzaak is van al die zieken."





Kan het ook zijn dat kookouders een loopje nemen met de hygiënische voorschriften? "Dat kan altijd, maar ik geloof daar niet in. Mensen die zich vrijwillig inzetten om gedurende tien of veertien dagen eten klaar te maken, die letten daar goed op. Wij hebben ooit meegemaakt dat de Chirojongens door een 'epidemie' van buikloop getroffen werden. Toen de jongens vertrokken, begonnen de meisjes op dezelfde locatie aan hun kamp. Magda en ik hebben toen al het keukenmateriaal - tot het kleinste mesje en lepeltje - minutenlang afgekookt. Steriel gemaakt, eigenlijk. Geen enkel meisje is ziek geworden. Maar toen was dat allemaal ook geen nationaal nieuws."





Waarom wordt daar nu wel

zwaarder aan getild? "De gsm, laptop, tablet,... Wij waren destijds tien dagen lang afgesloten van de buitenwereld. Ik had een radiootje mee en kocht elke dag de krant, zodat ik op de hoogte bleef van het nieuws. Dat was alles. Bij de start van het kamp vroegen de meisjes vaak meteen waar in het dorp een telefooncel stond. Er was weinig communicatie met het thuisfront. Vandaag is dat helemaal anders. Als het nu binnenregent in een tent - wat altijd mogelijk is - en één van de kinderen stuurt daarover een sms naar moeder of vader, dan mag je er zeker van zijn dat ze thuis denken dat hun kinderen in de modder moeten slapen. (lacht) Al die dingen worden uitvergroot en dat is nergens goed voor."





Maar een gsm verbieden op kamp,

is dat vandaag nog verdedigbaar? "Dat weet ik niet. Maar mocht ik het voor het zeggen hebben, dan zou ik dat verbieden, ja. Ook al krijgen tien jongeren buikloop, dan nog is dat geen drama. Na twee dagen is dat voorbij. Uiteraard moet je als begeleider die zieke kinderen wel goed in het oog houden, ze voldoende te drinken geven. Iedere groep heeft een medicijnenkistje mee voor noodgevallen. En als het na twee dagen niet over is, dan moet je een dokter bellen."





Hebben jullie nooit de ouders opgebeld om hen in te lichten over hun zieke kind? "Dat is ooit eens gebeurd, maar dat had niets met buikloop te maken. Een meisje kon plots niets meer zien. In het ziekenhuis stelden ze vast dat het om 'hysterische blindheid' ging. Achteraf bleek dat de kinderen gewoon te lang met hun zaklampen in elkaars ogen hadden zitten schijnen. (lacht) We hebben die ouders verwittigd, maar paniek was niet nodig."