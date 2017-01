Stripbar moet verder zonder neonreclame

Elena werd al in 2005 veroordeeld voor stedenbouwkundige inbreuken aan haar stripteasebar. Tot op vandaag zouden er nog twee herstelvorderingen hangende zijn. Zo moet de eigenares binnen zes maanden de lichtreclame buiten verwijderen en de gefabriceerde inkom aan de linkergevel in de originele staat herstellen. Op 16 maart 2015 werd er nog een proces-verbaal opgesteld voor de niet-aangebrachte wijzigingen. Zo staan er ook nog vlaggenmasten op het dak waarvan de vlag ondertussen wel verwijderd is. "De reclame en de inkom aan de zijkant zijn esthetisch opzichtig en storend in het straatbeeld. Het project is in disharmonie met de omgeving die bestaat uit woningen met zuiver residentiële functie", aldus de rechter. Elena moet ook het terrein buiten in de oorspronkelijke staat herstellen en alle troep die er nog ligt opruimen. Daarvoor krijgt ze 12 maanden de tijd. Ook hier riskeert Elena een dwangsom te moeten betalen als ze niet handelt zoals gevraagd. (KAR)