"Goochelshow in Las Vegas? Hoeft niet, ik vlieg niet graag lang"

De 13-jarige Leonard Wertelaers uit Wolfsdonk maakt vanavond zijn opwachting in het nieuwe Ketnet-programma Trix. Dat gaat over drie jonge vrienden die door goochelaar Steven Delaere, bekend van 'Belgium's Got Talent', ondergedompeld worden in een wereld vol goocheltrucs en magie. "Shows in Las Vegas? Neen, ik vlieg niet graag zo lang", lacht Leonard. GEERT MERTENS

Trix gaat over drie jonge vrienden - naast Leonard zien we ook nog Luca en Lien - die door goochelaar Steven Delaere op sleeptouw worden genomen. Hij leert hen allerlei tips en trucs en stoomt hen klaar voor het echte werk. Trix streek voorbije zomer al neer op het muziekfestival Dranouter, in het Zilvermeer in Mol, Bobbejaanland en Technopolis in Mechelen.



Voor de drie goochelaars was Trix een echte vuurdoop. "Tot een half jaar geleden traden ze enkel op voor familie en vrienden", klinkt het. "Vandaag pakken ze een compleet publiek in terwijl een voltallige cameraploeg over hun schouder meekijkt."





Beetje zenuwen "Ja, ik heb wel wat zenuwen", verklapt Leonard aan de vooravond van zijn televisiedebuut. Hij heeft de afleveringen zelf nog niet gezien. "Enkel een paar fragmenten. Ik ben razend benieuwd. Ook mijn vrienden gaan kijken. Spannend allemaal! Of ik er klaar voor ben om handtekeningen uit te delen? Ik heb er wel ééntje. Ik weet niet zo goed wat te verwachten, eigenlijk. Het is allemaal zo nieuw voor mij."





Fantastische zomer Twee jaar geleden begon Leonard met goochelen. "Op mijn lentefeest kwam een goochelaar langs", vertelt hij. "Ik had onmiddellijk de smaak te pakken. Zo kwam ik ook in contact met goochelclub Lucky Ring uit Vilvoorde, waar ik me heb ingeschreven. Het is daar dat de makers van het televisieprogramma zijn komen kijken. Ze vroegen of ik geen auditie wilde doen voor een nieuwe reeks op Ketnet. Ik heb natuurlijk meteen ja gezegd. Het leek me een boeiende ervaring. Zoiets had ik nog nooit gedaan. Het waren soms lange dagen en het was hard werken, maar eigenlijk was het een fantastische zomer. Luca en Lien zijn goeie vrienden geworden."