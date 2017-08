Verbreding fietstunnel na dodelijk ongeval

In de tunnel onder de treinsporen aan de Drogenbroodstraat in Aalter, vlakbij het station, is maandagavond een fietser om het leven gekomen. Hij kwam slecht ten val in de tunnel, waar het fietspad erg smal zou zijn. "Vandaag de dag zou de tunnel waarschijnlijk niet aan de normen voldoen", oppert burgemeester Patrick Hoste (CD&V). Een verbreding ligt in het verschiet. WOUTER SPILLEBEEN & JOERI SEYMORTIER

Bordjes aan het begin van de fietstunnel manen aan tot voorzichtigheid. - Wouter Spillebeen Passanten werden maandagavond rond 22 uur opgeschrikt door de hulpdiensten, die in de tunnel hun vaststellingen deden. De vijftiger Jules Dekeyzer uit Knesselare was met zijn fiets gevallen en slecht terecht gekomen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk omdat er geen andere betrokken partij was en er geen getuigen waren. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar de omstandigheden.



Waarschijnlijk verloor Jules de controle over zijn stuur en bleef hij zo haken aan de reling. "Het fietspad is er erg smal", verduidelijkt burgemeester Hoste.





Niet comfortabel "Aan de ene kant heb je de reling en aan de andere kant de wand van de tunnel, en er zit niet veel plaats tussen. Het is er zeker niet comfortabel rijden."



Ook op sociale media reageren bewoners van Aalter dat er in de tunnel te vaak ongevallen gebeuren. Het smalle fietspad, de steile helling naar beneden, de bocht in de tunnel en het feit dat het er zeer plots donker is, liggen volgens hen aan de oorzaak. Ter plaatse staan bordjes om fietsers te waarschuwen en te vragen hun snelheid te matigen, maar dat blijkt niet genoeg te zijn. "Je moet een vaste hand hebben om erdoor te rijden, want je hebt zeker niet veel plaats over", zegt een fietser. Een moeder vertelt dat ze liever door de kleine voetgangerstunnel iets verder gaat. "Zeker met een fietskar waar mijn kind in zit, rijd ik er niet door."