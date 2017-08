Zwaar verkeer negeert 'rotonde'

De stad heeft aan de Hogeweg in Erembodegem een opmerkelijke rotonde aangelegd: de diameter bedraagt maar een paar meter en langs een zijde mag je er als het niet anders kan, overrijden. Bij de dekenij Hogeweg zijn ze alvast tevreden: "Het doet wat het moet doen, het verkeer afremmen." RUTGER LIEVENS

Op de Facebookgroep 'Ge zetj van Erembodegem as ge...' ontspon zich deze week een discussie over de nieuwe rotonde op de Hogeweg. Ene Chris schreef er iets over en dacht dat het om een verkeersremmer ging: "Amai, verkeersremmer noemen ze dat. Daar rijden ze nu toch gewoon over." Een andere Facebookgebruiker denkt dat het niet lang zal duren vooraleer er iemand het verkeersbord zal omverrijden.





Verkeersremmer "Mijn pronostiek? Ik geef het een week!"



Een mevrouw die al 32 jaar aan het kruispunt woont is positief: "Ik kan zeggen dat deze verkeersremmer echt werkt", schrijft ze.



Maar is het nu een verkeersremmer of een rotonde? Mag je er nu over rijden of moet je er rond? Gunther Roelandt van de stad Aalst legt het uit. "De rotonde ter hoogte van de wegaansluiting Van De Vijverstraat met de Hogeweg is zo geconstrueerd dat het verkeer er omheen kan rijden. Het is dus niet de bedoeling dat het verkeer er te pas en te onpas gaat over rijden", zegt hij.



"De rotonde is verlaagd uitgevoerd met verhoogde reliëfstenen. In geval van nood kan er dus worden overgereden. Door de realisatie van de rotonde en het feit dat het verkeer er omheen moet rijden, zal het verkeer vertragen. Dat komt de veiligheid in de Hogeweg ten goede. Om die reden is er ook een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt van de Hogeweg en de Perenboomstraat en het kruispunt van Hogeweg met de Ronsevaalstraat. Er is een wegversmalling voorzien aan bakkerij Van Lierde", zegt hij.