Zieke peuter Liam krijgt grote pak kaartjes bij thuiskomst

Liam De Koker (1) is weer thuis in Aalst na zijn stamceltransplantatie. Voorlopig mag Liam geen contact hebben met zieke mensen, en moet hij opletten wat hij eet. "Vijf weken en een dag hebben we in het ziekenhuis in Gent verbleven", zeggen Cindy en Stijn, de ouders van Liam, de peuter die aan een zeldzame bloedziekte lijdt. "Een slopende tijd. Slapen zit er niet in, om het uur, gaat het licht aan voor een controle. En dan is er de angst dat er iets zou mislopen." Het koppel verloor eerder hun dochtertje Jana aan dezelfde bloedziekte. "Vooral wanneer de dokters een gevaarlijke bacterie ontdekten bij Liam en hij koorts kreeg, hebben we schrik gehad."



Een volledige genezing is er nog niet, ook al gaat het de goeie kant op. "De eerste 100 dagen zijn cruciaal. Als hij daar doorkomt zonder afstotingsverschijnselen, is het ergste voorbij."



Toen Liam gisteren thuiskwam wachtte hem een verrassing. "Er lag een berg kaartjes klaar. We hadden via sociale media gevraagd om de kaartjes naar ons te sturen. Die oproep is massaal gevolgd. Wie graag een kaartje stuurt, mag dat nog altijd doen", zegt Cindy. (RLA)