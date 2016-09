Voorzitter Feestcomité boos over 'vriendjespolitiek'

"Wat zitten wij hier eigenlijk nog te doen?" Die vraag moeten ze zich bij het Feestcomité gesteld hebben toen het stadsbestuur koos voor de losse groep 't Reigert, de groep van de broer van de burgemeester en pas vierde op de lijst, als winnaar van de ontwerpwedstrijd van de pop voor de popverbranding. Volgens het Feestcomité had Beschomt het mooiste ontwerp. Feestcomitévoorzitter Kenneth Van Lierde schreef daarop een vlammende brief naar het college. RUTGER LIEVENS

Vriendjespolitiek! Het is het klassieke mantra van verliezende ontwerpers van carnavalsaffiches, verbrandingspoppen en zelfs van kandidaten op prinsenverkiezingen. Was er vriendjespolitiek in het spel toen het college van burgemeester en schepenen voor 't Reigert koos en de keuze van het Feestcomité naast zich neerlegde? 't Reigert, een losse carnavalsgroep die creatief scoorde met carnaval met 'Verhuisfirma Abdeslam', maar waarvan de leden wel een overduidelijke N-VA-stempel hebben - één van hen is de broer van burgemeester Christoph D'Haese. De burgemeester ontkent in alle talen. "We zien in het schepencollege alleen het ontwerp en een bijhorend nummer. Het is volledig geanonimiseerd. Bovendien is het een geheime stemming, van bevoordeling is geen sprake", zegt burgemeester D'Haese.





't Reigert pas vierde In het Feestcomité, dat een avond had gespendeerd om uiteindelijk voor Beschomt te kiezen als ontwerper van de pop, was er verontwaardiging. 't Reigert was maar als vierde beste uit de bus gekomen. Voorzitter Kenneth Van Lierde kroop in de pen en schreef een kwade brief aan de burgemeester, die uiteindelijk de beslissing van het college terugdraaide. Volgens de letter van het reglement zou de stad bevoegd zijn voor de keuze van de ontwerper van affiche, het Feestcomté voor die van de pop. "Het stadsbestuur bevestigt de keuzes van het Feestcomité. Wij volgen hen zowel in de keuze van de ontwerper van de affiche voor carnaval als de ontwerper voor de pop bestemd voor de popverbranding. Ik ben nota bene degene die het college heeft overtuigd om toch naar de adviezen te luisteren. Als je echt naar de statuten van het Feestcomité kijkt, dan is het een adviesraad en ligt de beslissing bij ons, maar we tonen respect voor het advies en de adviesraad", zegt D'Haese.





Stoppen? Opvallende afwezige afgelopen weekend bij de voorstelling van de kandidaten van de prinsenverkiezing op de carnavalsbeurs was Kenneth Van Lierde. Normaal presenteert de voorzitter van het Feestcomité de lintjesuitreiking, nu moest prins Dennis invallen. "Ik was er niet om persoonlijke redenen", zegt Van Lierde daarover. Dat hij zin zou hebben om te stoppen, ontkent hij. "Dat klopt niet, ik doe zeker voort", zegt de man. Maar over de rest wil hij niks kwijt.