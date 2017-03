Tiener vermist sinds zaterdag

In Denderleeuw is een tienermeisje sinds zaterdag in de vroege vooravond vermist. Het gaat om de 16-jarige Cheyenne Servranckx. Haar zus zag haar zaterdag voor het laatst rond 17.30 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Toen Cheyenne verdween, was ze op weg naar vrienden. Nadien kwam ze niet meer thuis en ook zondag ging ze zich niet aanbieden in de instelling waar ze verblijft. Haar moeder nam ondertussen contact op met de politie. Die stellen een onderzoek maar kunnen gezien de minderjarige leeftijd bitter weinig informatie vrijgeven. Volgens getuigen werd de tiener gisteren nog gezien aan het station van Aalst, al wordt dat niet officieel bevestigd.



Wie haar heeft gezien of een vermoeden heeft waar ze verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie van Aalst op 053/73.27.27. of via het commissariaat van Denderleeuw/Haaltert op het nummer 053/84.08.00. (TVDN)