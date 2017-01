Paard dat hele nacht in ijskoude beek stond, herstelt goed

Het paard sukkelde tijdens nieuwjaarsnacht in de ijskoude Molenbeek. Stress door het luide vuurwerk was de boosdoener. - Mozkito

De brandweer van Erembodegem haalde het onfortuinlijke dier zondagochtend om 8.30 uur uit het water. Een dierenarts onderzocht het dressuurpaard en stelde vast dat er een stok in zijn borst was gespiest. "Dat liep hij op toen hij zelf uit de beek probeerde te klimmen. "De wonde is een zevental centimeters diep maar herstelt goed. Een geluk dat paarden een stevig borstbeen hebben, anders was het erger geweest", klinkt het. Dat was niet het enige geluk dat Prince had die nacht. "Als de rug van Prince ook onder water had gezeten, was hij nu dood. Gelukkig is de Molenbeek niet zo diep".



Waarom Prince pas 7,5 uur na zijn vlucht werd gevonden is vermoedelijk toe te schrijven aan de overlevingsdrang van het dier. "Ik heb de Molenbeek vanaf de sluis tot het einde van het weiland afgelopen. Op dat moment zocht hij wellicht een uitweg in de andere richting. Pas toen hij terug op de plaats kwam waar hij in het water sukkelde, heb ik hem gevonden", zegt Willy Goedaert. Een dierenarts die het paard de nodige zorgen toediende, schreef sterke antiobiotica en rust voor. "De rust krijgt hij in zijn verwarmde stal. Als hij gaat liggen kunnen zijn benen wat ontzwellen. De antibiotica slikt hij niet graag maar we strooien het poeder tussen een opengesneden wortel", lacht Willy. (TVDN)