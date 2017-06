Op 200 meter van thuis in mekaar getimmerd

Zinloos geweld zonder meer. Dat is wat een 60-jarige man uit Aalst afgelopen zaterdag aan den lijve heeft ondervonden. Op amper 200 meter van zijn woning werd hij door een onbekende in elkaar geslagen. Zelfs toen het slachtoffer op de grond lag, bleef de agressor op zijn gezicht schoppen. TIM VAN DAMME

Het was rond 5 uur 's morgens toen Y. M. (60) na een geslaagd eetfestijn huiswaarts keerde. Wat een korte wandeling had moeten worden, veranderde al gauw in een nachtmerrie. De nietsvermoedende zestiger kreeg plots een harde klap in het gezicht en zeeg neer tegen de grond. Terwijl het bloed uit zijn neus gutste, schopte de agressor meerdere malen in zijn gezicht. "Ik herinner me dat de aanvaller, een blanke dertiger, in zijn beige bestelwagen zat. Hij stapte uit en liep recht naar me toe. Na de eerste klap probeerde ik zijn nummerplaat te onthouden, maar kort nadien ging het licht uit. Ook het merk van de wagen ben ik vergeten", zucht Y.





Niets gestolen Waarom de dader Y. uitkoos, blijft een vraagteken. "Ik kwam van het eetfestijn van de spaarkas en had daar enkele pintjes en wat wijn gedronken. Ik had misschien wat te veel op, maar was zeker niet dronken. Ik ben trouwens niet het soort persoon dat ruzie zoekt wanneer ik wat alcohol heb genuttigd. De persoon die me aanviel, heb ik nog nooit eerder gezien", klinkt het. Vreemd genoeg werd Y. niet beroofd. Dat maakt eens te meer duidelijk dat hij het slachtoffer werd van zinloos geweld.



Enkele passanten die Y. half bewusteloos aantroffen, schoten hem te hulp. "Rond 5.20 uur kreeg ik een telefoontje op mijn vaste lijn. Het was Y's gsm-nummer die me contacteerde, maar aan de andere kant van de lijn hoorde ik een vreemde stem. Op de achtergrond hoorde ik Yvan kreunen van pijn", zegt de zus van Y. Zij besloot na het telefoontje vanuit Denderleeuw naar Aalst te rijden om haar broer naar de spoedopname te brengen en nadien bij haar thuis te verzorgen. "In de gebelde nummers stond tot twee keer toe het noodnummer van de politie. Wellicht hebben die passanten ook naar hen gebeld. Er zijn gelukkig nog goede mensen in de wereld", zegt ze.





Week werkonbekwaam Op de spoedopname van het ASZ in Aalst werd duidelijk dat Y. zwaar was toegetakeld. "Een gebroken neus, een zware hersenschudding, gekneusde ribben, een snee in het hoofd en verschillende schaafwonden. Genoeg om meteen een week werkonbekwaam te zijn. En dan te weten dat ik heel mijn leven nooit afwezig ben geweest op het werk. Nu moet ik op amper 6 maand van mijn pensioen alsnog een week thuisblijven", zegt Y.