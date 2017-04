Ook Sint-Maarten afgeschaft in Oogappel

Niet alleen varkensvlees vliegt de deur uit in kinderdagverblijf Oogappel in Aalst, ook Sint-Maarten is er niet meer welkom. Het bezoek van Sint-Maarten is afgevoerd omdat baby's en peuters tot 2,5 jaar te veel schrik zouden hebben van de Goedheilige Sint. In tegenstelling tot de afschaffing van het varkensvlees was schepen Iwein De Koninck (CD&V) nu wel op de hoogte en hij steunt de beslissing: de Sint is ook dit najaar niet welkom in Oogappel. RUTGER LIEVENS

De Sint komt al twee jaar niet meer op bezoek bij de Oogappel. - Rutger Lievens Varkensvlees van het menu halen in Oogappel, daar zijn volgens Anne Van Beneden, verantwoordelijk voor het stedelijke kinderdagverblijf in Aalst, praktische redenen voor. In het kinderdagverblijf moet de keuken voor 145 kinderen maaltijden maken, maar door allergieën of hun religie mag niet iedereen alles eten. "Er was een van de koks langdurig afwezig door ziekte", zegt Van Beneden.



"De toenmalige hoofdverantwoordelijke van het kinderdagverblijf besliste samen met de keuken om een aantal menu's te schrappen om het de keuken makkelijker te maken", zegt Van Beneden. Schepen De Koninck (CD&V) zei dat na het interne onderzoek was gebleken dat de afschaffing van het varkensvlees geen religieuze gronden had. Nu de keuken weer op volle toeren draait, bekijkt de stad wanneer het varkensvlees weer op tafel kan komen in de Oogappel.





Karim Van Overmeire. - kos "Echte comedy" Michel Van Brempt (VB), die het nieuws naar buiten bracht, lacht de uitleg van de stad weg. "Praktische redenen? Ongelofelijk. De uitvlucht van de langdurig zieke kok was ook wel mooi. En dan moeten ze toevallig dat bepaalde ingrediënt schrappen? Dit is genieten, echte stand-up comedy", zegt hij. Gisteren bracht hij nog een ander nieuwtje over Oogappel naar buiten. "Het bezoek van Sint-Maarten is er ook afgeschaft. Sint-Maarten, de patroonheilige van de stad Aalst, verbannen uit het kinderdagverblijf. Hoe leggen ze dat uit?"



Schepen Iwein De Koninck (CD&V) bevestigt dat de Sint niet op bezoek mag komen in kinderdagverblijf Oogappel, net zoals in de crèche Duimelot. "Dat klopt, maar dat is omdat baby's en peuters tot 2,5 jaar nog te veel schrik hebben. Er zijn bij de komst van de Sint meer traantjes dan glimlachjes. Dit gaat dus net zoals bij het varkensvlees om een praktische maatregel. En van deze was ik wel op de hoogte. Uit persoonlijke ervaring met kinderen van die leeftijd kan ik enkel bevestigen dat er vaak traantjes aan te pas komen. Dit heeft dus net als bij het varkensvlees niks met culturele overwegingen te maken", zegt De Koninck.



In Oogappel komt de Sint al twee jaar niet, in een andere stedelijke crèche is hij al tien jaar afgeschaft.