Nu lege weide, vrijdag een school

Enkele zware stenen die als fundering dienen, gestripte containerklassen en een bouwvergunning. Meer is er van de nieuwe Aalsterse middelbare Steinerschool vier dagen voor de start van het nieuwe schooljaar niet te zien. Voor de ouders en leerkrachten wordt het een race tegen de klok. Waarschijnlijk zal pas laat in de nacht van 31 augustus alles klaar zijn. RUTGER LIEVENS

De eerste containerklas staat op de weide. - Rutger Lievens Een zonnige weide met een rechthoekig patroon van betonklinkers was gisterochtend het enige dat erop wees dat aan de Affligemdreef in Aalst vrijdag een middelbare school opent. Tegen de middag kwam er een Nederlandse firma met twee containerklassen. "Er volgt nog een levering van klasunits, een gang en toiletten. Woensdag en donderdag zullen we met een team van ouders en leerkrachten druk in de weer zijn om dit als een klas en een praktijklokaal voor houtbewerking in te richten. Waarschijnlijk wordt het donderdag nachtwerk", zegt Tim De Backer, een van de drijvende krachten achter het project. "Eandis liet eerst weten dat het de nutsvoorzieningen pas op 15 september kwam aansluiten, maar het zal nu toch op 30 augustus de werken uitvoeren."





Stress U kan het al raden, het was een stressvolle zomer voor het team dat zich inzet voor de realisatie van de middelbare Steinerschool. "Dringende telefoontjes tijdens mijn vakantie incluis", zegt Tim. Maar hij heeft het ervoor over. "Pas in mei hadden we duidelijkheid of we al dan niet een vergunning nodig hadden voor deze tijdelijke klassen. Eerst zou het stadsbestuur onze aanvraag op 1 juli behandelen, dan werd het 14 juli en toen begon het heel erg nipt te worden. De vergunningsaanvraag hing op 24 juli uit, wat wil zeggen dat we pas op 24 augustus konden beginnen."