Geen prinsenverkiezing voor Guy

Guy Claus (48) mag niet deelnemen aan de prinsenverkiezing van 2018. De carnavalist beschikt niet over een blanco strafblad. "In 2004 ben ik inderdaad failliet gegaan, maar ik mag intussen weer het beroep van zelfstandige uitoefenen. Prins carnaval worden, dat mag echter niet", zegt Guy verontwaardigd. RUTGER LIEVENS

"De bom is ontploft", zegt Guy door de telefoon van op zijn vakantiebestemming in Egypte. Gisterenavond rond 20 uur liet hij de carnavalisten via sociale media weten dat de stad zijn kandidatuur voor de prinsenverkiezing niet aanvaardt. De reden waarom ik niet mag deelnemen aan de prinsenverkiezing van 2018 is te zot voor woorden. In 2004 zat ik in een faillissement en dat staat op mijn strafblad. Het gaat dus niet om drugsfeiten, of vechtpartijen. Na een beroepsverbod van 10 jaar mocht ik opnieuw een zelfstandig uitoefenen van de rechtbank, maar na 13 jaar meedoen aan een prinsenverkiezing in Aalst, dat mag niet", zegt Guy Claus.



De supporters van Guy zullen werk hebben om hun kandidaat op te peppen als hij weer is uit vakantie.





Tranen in de ogen "Ik ben er kapot van. Ik hou mij sterk, maar de tranen staan in mijn ogen. Mijn vakantie is om zeep", zegt Guy. Hij had het echt niet verwacht, nochtans is het reglement duidelijk: de ambassadeur van de stad Aalst moet in het bezit zijn van een blanco uittreksel van het strafregister. Voor de prinsenverkiezing van dit jaar werd Mil Arijs nog gediskwalificeerd voor fouten uit een heel ver verleden. "Ja, ik weet dat natuurlijk, maar het gaat hier om een faillissement. Als dat al meespeelt? Wat heeft dat met Aalst carnaval te maken?", vraagt Guy zich af. Het is ook financieel een harde dobber, want Guy is eigenlijk al een jaar bezig met zijn campagne en dat betekent dat hij elk weekend eetfestijnen en andere carnavalsactiviteiten bezocht.





Uitgaven Guy was overal, fietste in het criterium, stapte de Dodentocht voor het goede doel. De verkoop van campagnemateriaal, Guy-truien en t-shirts, de voorbereidingen voor zijn campagnebal, het draait allemaal op volle toeren. "Het heeft mij gemiddeld zo'n 1.500 euro per maand gekost. Dan laat ik de uitgaven voor de traktaties hier en een steunkaart daar nog buiten beschouwing", zegt hij.