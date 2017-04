Directeur Sint-Jozefscollege: "Studentikoze grap"

"Er zijn twee dingen die niet kloppen in het verhaal dat naar buiten is gebracht. Eerst en vooral waren de leerlingen niet dronken. Toen ik ze ging oppikken in de luchthaven heb ik dat kunnen vaststellen. Ten tweede werd de autistische medeleerling ook niet gepest. Hij lag niet in het bed als er op werd geplast. De jongen is een vriend", reageerde directeur gisteren.



Het verhaal dat er op een autistische medeleerling werd geplast na een dronken nacht, wordt ook ontkend door een moeder van een van de leerlingen die naar huis zijn gestuurd. "Ze waren met vijf op de kamer. De jongen waarvan ze op het bed geplast hebben, had vooraf twee keer op wc-bril geplast en dat niet afgekuist. Hij had lege shotglazen op de grond laten vallen en niet opgeruimd. Daardoor hebben ze nadien op zijn bed geplast wanneer hij er niet in lag", zegt een moeder.



Sancties komen er niet. "Zijn die jongeren niet genoeg gestraft door hen hun reis te ontnemen?", zegt de directeur. (RLA)