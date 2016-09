Chauffeur De Lijn betrapt op drugs tijdens diensturen

Een Ninoofse buschauffeur die werd betrapt op het gebruik van cocaïne en marihuana is niet aan haar proefstuk toe. De 39-jarige B.V. legde tijdens haar diensturen een positieve drugstest af nadat ze door de politie met haar belbus aan de kant was gezet. Het is niet duidelijk of er op dat moment ook passagiers op de bus zaten.

De Lijn niet op de hoogte

Bij De Lijn wordt er geschokt gereageerd. "Wij waren op geen enkel moment op de hoogte van de feiten, maar het spreekt voor zich dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. We zullen het dossier intern onderzoeken en de nodige stappen nemen", zegt Valerie Leeman, woordvoerster van De Lijn Oost-Vlaanderen. De beklaagde, die via een onderaannemer in opdracht van De Lijn rijdt, liet ook haar eigen werkgever niets weten van de lopende rechtszaak. "We wisten dat onze chauffeur een tijd geleden tijdens de diensturen door de politie werd gecontroleerd, maar hebben daar nooit een resultaat van gekregen", klinkt het bij Flanders Bus in Halle. Ook bij Keolis, waar Flanders Bus deel van uitmaakt, was niemand op de hoogte van het voorval. Ook daar wordt een intern onderzoek gestart. "We gaan morgen (vandaag red.) met de chauffeur rond de tafel zitten en dan bekijken welke stappen we ondernemen", zegt Dirk Hellemans van Keolis.



Politierechter Mireille Schreurs vervolgt de rechtszaak op een latere datum. "Dan kan ze een gespecialiseerd labo raadplegen om te bewijzen of ze al dan niet clean is", luidt het. (TVDN)