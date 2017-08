Buurtbewoner is wantoestand beu

Een buurtbewoner van de Sint-Elisabethwijk stapt naar de politie nadat een jeugdbende de hele wijk zondagnacht wakker heeft gehouden. "Op daken lopen, fruit van straatbomen tegen de gevels gooien, kabaal tot 5 uur 's ochtends", zegt Bruno Van Delsen. Een wandeling door de woonwijk toont een opeenstapeling van stinkende vuilniszakken, wietzakjes in de zandbak van de speeltuin en een garagebox die dienstdoet als privécafé voor druggebruikers. RUTGER LIEVENS

De open garagebox die bewoond lijkt. - Rutger Lievens De Sint-Elisabethwijk kreeg in 2004 de Thuis in de stad-prijs van de Vlaamse overheid. We citeren het juryverslag: "De aanleg van een nieuw park centraal op de Rechteroever was de hefboom en het kantelmoment om de volledige wijk op te tillen... Het openbaar domein wordt ingezet als bindend element voor de buurt. Aalst omarmt zijn verloren stadsdeel en bewoners ervaren Rechteroever nu als een volwaardige wijk."



Het is een prijs waar Bruno Van Delsen, bewoner van de Sint-Elisabethwijk, eens mee lacht. Hij neemt ons mee naar de plaats waar de vuilniszakken in een ondergrondse container moeten gedumpt worden. Het vuil stapelt zich op. "Het is een systeem waarbij je op voorhand een bedrag betaalt, en als je minder afval dan verwacht in de container gooit krijg je op het einde van het jaar geld terug. Veel mensen zetten hem nu dus naast de container, en hopen zo enkele euro's terug te krijgen. Het werkt ook niet motiverend dat je je geld kwijt bent als je de container opendoet en die al vol zit", zegt Bruno. "En anderen, niet uit de wijk, komen hun vuilnis hier nu ook afzetten. Dit is het resultaat."





Een trap van een woning werd vernield. - Rutger Lievens Jongerenbendes Hij komt net terug van de politie, klacht gaan neerleggen tegen de jongerenbende die al enkele maanden de buurt terroriseert. "Er zijn er eigenlijk drie verschillende. Eén van de bendes heeft ons zondagnacht tot 5 uur 's ochtends wakker gehouden. Ze zaten op het dak van de woningen, gooiden fruit tegen gevels en ik heb ze met jonge katjes zien gooien. Als je je venster opendoet en roept naar die mannen dan gooien ze met fruit, dat hier aan de straatbomen hangt, naar jou. Dus wij zwijgen, liggen wakker en gaan de dag nadien naar het commissariaat", vertelt Bruno.



Een korte wandeling door de wijk legt nog enkele pijnpunten bloot. Wietzakjes in de zandbak bijvoorbeeld.





Aandacht voor de wijk "Niemand laat hier zijn kinderen nog spelen. Senioren komen 's avonds niet buiten, velen hebben schrik", zegt Bruno. "En dat skateterrein, daar zie ik nooit iemand skaten. Wel veel jongeren die er gewoon rondhangen", gaat hij verder. Even verderop is de paal met het straatnaambord van de Gasthuisstraat uit de grond getrokken. Een trap van een sociale woning ligt aan diggelen. Een garagebox staat open en lijkt bewoond.



"In deze garagebox slaapt een dakloze", vertelt Bruno. Iets wat later door buurtbewoonster Sonja wordt tegengesproken. "Geen dakloze, maar wel druggebruikers die in de garagebox hun spul gebruiken. Dat laat de bevoegde instantie me weten", zegt ze. Dertien jaar na de Thuis in de stad-prijs is het opnieuw tijd om aandacht te besteden aan de Sint-Elisabethwijk, vinden Bruno en Sonja. "Omdat ook de sociaal zwakkeren een fijne buurt verdienen", aldus Sonja.