Bommengordels zijn passé, vrolijk is de mode

Jejoen Bontinck, jihadi's van IS, Je Suis Charlie, ze kleurden de carnavalsstoeten van 2015 en ook nog 2016. Terreur lijkt echter uit de mode, in de carnavalswinkels krijgt men amper nog een vraag naar een valse bommengordel, tulband of lange baard. "Dit jaar is er nog maar één iemand in de winkel geweest die om een valse bommengordel en lange baard vroeg", zegt Astrid Verbraekel van Las Fiestas. "Misschien is het te gevoelig om je zo te verkleden? Door de aanslagen in Zaventem en Brussel komt het allemaal heel dichtbij. Vorig jaar en nog meer in 2015 waren er veel meer klanten die een namaak-mitrailleur en jihadikostuum kwamen kopen. Carnavalisten verkleden zich weer feestelijker, positiever en kleurrijker", zegt ze. Ook bij Carnavalswinkel Liebaut voelen ze de trend. "Die bommengordels en geweren, dat vragen ze inderdaad niet meer. Het is niet meer 'in' om als jihadi naar carnaval te trekken", zeggen ze daar.

Trump-maskers

De jihadi's maken plaats voor Donald Trump. Elke dag is er wel iemand die naar een Trump-masker vraagt, maar bij carnavalswinkel Liebaut zijn ze uitverkocht. "We hadden er 25 in voorraad, maar ze zijn allemaal weg. Nieuwe zijn er nog niet binnen, we vinden er geen die kwalitatief genoeg zijn. Er is veel brol op het internet, dat verkopen we niet", zegt Danny Liebaut. Attributen zoals Amerikaanse strikjes en hoedjes vind je er wel. Bij Las Fiestas kan je wel Trump-maskers bestellen van 30 of 9 euro.



De Aalstenaar laat de terreur achter zich en wil weer lachen. Danny Liebaut haalt de kostuums boven die anno 2017 als zoete broodjes over zijn toonbank gaan. "Binnenkort krijgen we een Prince-kostuum binnen. Dat hadden we al twee jaar niet meer in de rekken, maar we hebben het besteld omdat er naar aanleiding van zijn dood weer vraag naar is. Een van de best verkochte kostuums op dit moment is echter dat van de 'marginaal'. Een beetje wat 'Snelle Eddy', een typetje van Chris Van den Durpel draagt. We verkopen bijhorende pruik, bril en ketting. Heel populair bij ons zijn de zogenaamde 'steampunk'-kostuums. Dat zijn kostuums die er heel retro uitzien, en doen denken aan de bestuurder van een zeppelin uit de jaren 20. Een mooi pak dat je voor een prikje - 40,4 euro - kan kopen en die het goed doet in onze winkel", zegt Danny Liebaut.



Ook vrouwen kiezen voor kleurrijke en positieve thema's in de carnavalswinkel. "Het kostuum van Wilma, de 'sexy' holbewoonster, is bij de vrouwen een voltreffer. Ook de Pierrots zijn weer terug. Met de juiste attributen maak je daar een uitdagende en leuke outfit van", zegt Liebaut.



Gilles Van Schuylenbergh trok in het carnavalsliedje 'Wadejoan' van leer tegen de berenpakken en andere onesies, maar de populariteit van onesies is niet te stoppen en zet zich ook in 2017 voort. Danny Liebaut duidt de onesie aan als een van de best verkopende stukken. Het is zeer populair bij kinderen. Bij Las Fiestas ging Wim Van De Moortele (11) een zebra-onesie van 19,9 euro passen. "Ik wil zo'n onesie vooral omdat hij lekker warm is", zegt de knaap die deze week op zijn school carnaval viert.