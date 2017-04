Betrapte dief probeert nog iPhone te stelen

Drie stoutmoedige dieven zijn er dinsdagvoormiddag in geslaagd om een laptop van 1.200 euro - zowat de duurste in de showroom - mee te grabbelen in de kleine winkel van MadProcessor in de Geraardsbergsestraat. Toen de diefstal opgemerkt was, probeerde een nog aanwezige verdachte tevergeefs een iPhone te stelen. Het trio verdween spoorloos. TOM VIERENDEELS

Met de laptop onder de arm gaat één van de dieven naar buiten. - Mozkito Zaakvoerder Stefan De Valck was rond 11 uur in het kantoor aan het werk, terwijl mede-zaakvoerder Glenn Van der Meersch een oudere vrouw verderhielp. "Zij kwam langs voor een herstelling", weet Glenn.



"Intussen kwamen drie mannen, elk afzonderlijk, de zaak binnen. Ze doolden wat rond in de winkel. Vooroordelen hebben we niet en dus kreeg ik geen argwaan. Ze waren ook netjes gekleed. Ondanks dat ze niet samen binnenkwamen en geen woord tegen elkaar zeiden, had ik wel al het idee dat ze bij elkaar hoorden." Eén van de drie was snel opnieuw de winkel uit, terwijl de andere twee binnen bleven.





Laptop Op de bewakingsbeelden is achteraf te zien hoe één van de twee een laptop neemt, een HP Envy X360 met een verkoopprijs van ongeveer 1.200 euro. "Het plegen van de diefstal heb ik niet opgemerkt", vertelt Glenn.



"Eén van de twee kwam mij afleiden door opdringerig tussen het gesprek dat ik met de vrouw voerde te komen. Hij sprak een mengelmoes van zeer gebrekkig Engels, Frans en Duits. Echt onverstaanbaar. Op de beelden is ook te zien hoe hij altijd tussen mij en zijn kompaan komt staan. Met de laptop onder zijn jas verlaat hij de zaak. In totaal duurde het stelen maar twee minuten. Als ik de beelden achteraf bekijk voel ik mij echt stom." Maar dat vergeeft Stefan hem snel: "De winkel is onze job, het stelen is de job van die drie mensen, om het zo te zeggen. Je ziet dat ze wisten wat ze deden en waren op elkaar ingespeeld."



Glenn merkte de diefstal snel op en waarschuwde Stefan, die vervolgens naar buiten liep, maar hij kon het duo nergens aantreffen. De derde bleef op dat moment kalm in de winkel. De twee zaakvoerders spraken hem aan, maar opnieuw begon hij onverstaanbare halfzinnen uit te kramen.





iPhone Glenn en Stefan trokken zich terug in het kantoor om te overleggen en de politie te bellen, maar zagen de overgebleven verdachte nog is proberen een slag te slaan. "Zonder schroom hing hij zich over de toonbank en haalde hij een iPhone vanonder het glas", zegt Stefan.



"Toen zijn we snel tussengekomen. We maakten duidelijk dat we de politie gingen bellen, maar hij begon zich op te winden en haalde een voor ons vreemde valuta boven om de iPhone te betalen. Om onze veiligheid en die van de nog aanwezige oudere vrouw te waarborgen hebben we hem laten gaan. Glenn is er nog achtergelopen, maar kon hem nergens aantreffen. Je moet maar durven, maar het bewijst dat dit niet hun eerste diefstal is."



De politie kwam ter plaatse, maar heeft voorlopig ook geen spoor naar het trio.



De twee plaatsten schermafbeeldingen van de bewakingsbeelden op hun Facebookpagina, enerzijds om collega's te waarschuwen en anderzijds om de daders te kunnen identificeren.