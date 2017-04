Beste frituur? 'De Frietadviseur' wijst u de weg

Frit-Sjob is de beste frituur van het Aalsters land. Het is te zeggen, dat is de voorlopige conclusie van De Frietadviseur. Aalstenaar Ingmar Baeyens (34) bezocht ondertussen vijftien frituren en daar bestelde hij telkens een boulet, een bicky burger en een klein pakje met stoofvleessaus en mayonaise. Een pseudowetenschappelijk en subjectief onderzoek, maar lezers smullen van zijn recensies en frituristen hopen op een goed cijfer. RUTGER LIEVENS

De Frietadviseur startte in september 2016 met zijn zoektocht naar de beste frituur van Aalst. Waarom? Niet alleen omdat hij graag alleen maar de beste frietjes tussen de tanden krijgt, maar ook omwille van nostalgie. "Friet doet me denken aan vroeger", zegt Ingmar Baeyens. "Ik was een jaar of acht en we gingen met het gezin friet kopen bij Superfriet op de Gentsesteenweg, nu een fietsenwinkel. Elke week een grote witte zak frietjes", mijmert hij. "Friet associeer ik met dat gelukzalige gevoel uit de kindertijd. Door ouder te worden verloor het wat van zijn schoonheid. Als je uitgaat koop je een pak friet om een 'fond' te leggen en in het naar huis gaan nog één om de honger na het feestje te stillen. En nu ik een kind heb, is een pak friet dé noodoplossing nummer één als er niks in huis is om te eten. Ik wou dat pak friet opnieuw in zijn waarde herstellen", zegt hij.





"Geen papperige friet" Hoe gaat De Frietadviseur nu tewerk? "Overal bestel ik hetzelfde: een klein pakje met stoofvleessaus en mayonaise, een bicky burger en een boulet. Uit de bakwijze van de boulet haal je meteen veel informatie over hoe de rest van het vlees in de frituur geserveerd wordt. Friet, en dat is natuurlijk subjectief, moet krokant zijn en niet papperig. De puree van de friet moet smeuïg zijn, de buitenkant knapperig. In verrassend veel frituren zijn de frietjes niet deftig gegaard. Zelfs op een eetfestijn van de Chiro eet je soms betere frieten dan in sommige Aalsterse frituren. Het probleem is waarschijnlijk dat in frituren een lange rij wachtenden staat, de uitbater onder druk staat en dat de frietjes niet lang genoeg in het frietvet blijven liggen", zegt Ingmar. "Of de stoofvleessaus apart moet, zeg ik er nooit bij, maar eigenlijk heb ik het liefst dat ze alles meteen op de frieten doen. Dan kan het rustig inweken op weg naar huis."