Belgische toeristen werden in Bodrum aan lot overgelaten

In tegenstelling tot Kos, verliep de opvang in Bodrum niet van een leien dakje. "We werden volledig aan ons lot overgelaten. Geen dekens, geen water, helemaal niets", zegt Jens Coetsiers (25) uit Aalst. Hij verblijft tot zaterdag met zijn vriendin Lindsey (22), zus Renate (39), moeder Erna (62), schoonbroer Kenn (43), en nichtje Amélie (11) in het prestigieuze 5-sterrenhotel 'La Blanche Island'. "Een splinternieuw hotel in een baai van Bodrum. Daardoor liep het hotel wellicht minder schade op dan de gebouwen in Kos. Toch zijn ook hier grote scheuren en barsten in de muren.". Jens is amper te spreken over de organisatie tijdens de aardbeving. "Hotelmedewerkers boden niets van hulp aan. De reis is voor herhaling vatbaar, maar eerst moeten we wel dit avontuur verwerken", besluit Ken.



(TVP/TVDN)