Beklaagde heeft strafblad ... van voor zijn geboorte

Een snelheidsovertreding begaan vier jaar voor je eigen geboorte: je moet het maar kunnen. Dat missen menselijk is werd gisteren eens te meer bewezen op de politierechtbank van Aalst, waar de 36-jarige Christophe V. uit Roosdaal zich moest verantwoorden voor een snelheidsinbreuk. Op het strafregister van de beklaagde staat te lezen dat de man één voorgaande veroordeling opliep in 1976. "Maar ik ben geboren in 1980", zei de beklaagde.

Na een moment van stilte kwam er een gevat antwoord van politierechter Peter D'Hondt: "U reed dus al te hard nog voor u een foetus was. Daar kan professor Barabas van Suske en Wiske enkel van dromen".



D'Hondt is niet gediend met de flagrante fout die de beheerders van het strafregister maakten. "Men zou er soms van verschieten wat er allemaal misloopt bij de opmaak van strafregisters." Volgens Anneleen Coppens, de advocaat van Christophe V., zou het gaan om een pijnlijk misverstand.



"Mijn cliënt kreeg eerder een minnelijke schikking voor een snelheidsinbreuk. Wellicht heeft men zich toen vergist op het strafregister". De snelheidsinbreuk waarvoor de man gisteren terecht stond, was geen vergissing: hij werd met 156 kilometer per uur geflitst op de Expressweg N45 tussen Aalst en Ninove. "U reed 66 kilometer per uur te hard. Heeft u enig idee hoeveel doden daar de afgelopen jaren zijn gevallen?", vroeg de rechter nog aan de beklaagde.



Die kreeg het antwoord uiteindelijk omgezet in een rijverbod: "45 dagen rijverbod voor evenveel dodelijke slachtoffers en een geldboete van 1.200 euro", aldus politierechter D'Hondt. (TVDN)