1.500 euro voor noodzakelijk medicijn

Ilse lijdt sinds 1991 aan een immuunziekte, de Common Variable Immunodeficiency. "Bij de geboorte van mijn dochter is dat aan het licht gekomen. Na de bevalling was een deel van de placenta in mijn lichaam blijven zitten en dat was een bron van infecties. Onderzoek wees uit dat mijn hemoglobinewaarden enorm gedaald waren en dat die niet meer vanzelf konden stijgen. Ik had de ziekte waarschijnlijk al voor de bevalling, maar het is dan pas boven water gekomen", zegt ze. "Al 16 jaar ga ik elke maand naar het ziekenhuis om een baxter met het medicijn te krijgen. Dat is nodig, want op het einde van die maand net voor het ziekenhuisbezoek voel ik me zeer slecht. Dan mag ik echt niet naar een concert of ander event gaan, of ik loop een infectie op. Na de baxterkuur voel ik mij beter en sterker."

Doos medicijnen

In 2005 deed ze samen met de arts een test om te zien wat het zou geven mocht Ilse stoppen met de medicatie.



"Na twee maand was ik zeer zwaar ziek en alle reserves die ik had opgebouwd, waren weg. Het was duidelijk voor mij en de dokter: ik zal de rest van mijn leven Privigen moeten blijven nemen. Sindsdien heb ik de behandeling nooit meer onderbroken. Zelfs met dat medicijn is het niet altijd makkelijk. Ik heb een doos vol andere geneesmiddelen om alle bijkomende kwaaltjes en opborrelende infecties tegen te gaan. Acht weken geleden ben ik geopereerd aan mijn sinussen, in maart aan mijn baarmoeder", zegt Ilse.



"Sociaal contact is moeilijk, want ik moet eerst vragen of de mensen toch geen bronchitis of ander virus zullen meebrengen. Als je twee keer een etentje moet afzeggen omdat je te ziek bent, verwateren de contacten ook. Ik probeer in de mate van het mogelijke te blijven werken als administratief medewerker van de federale politie, om toch het sociaal contact te bewaren."



Omdat haar lopende medicijnenkuur goedgekeurd is, betaalt het Riziv tot 9 juli Privigen aan Ilse terug. "Daarna stopt het dus, zegt mijn arts. het betekent dat ik 1.500 euro zelf zal moeten betalen. Een periode overbruggen tot er een oplossing is, dat gaat nog, maar voor de rest van mijn leven lukt dat echt niet. Dat is financieel niet haalbaar. Ik heb een brief geschreven naar het kabinet van Maggie De Block en ze hebben geantwoord dat het zal onderzocht worden. Via mijn arts heb ik gehoord dat het medicijn misschien toch terugbetaald zal worden als ik de goedkeuring krijg van een door het ministerie aangestelde specialist. Ik moet dus eerst een afspraak maken met die specialist, maar het kan maanden duren voor ik op consultatie mag. En wie weet hoe lang het duurt voor de goedkeuring er is. Onduidelijkheid troef en ik kan geen maanden zonder mijn medicijn", zegt Ilse.