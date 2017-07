"Stuur hem maar terug naar Roemenië"

De pleegvader van de 22-jarige Roemeen doet een wel heel opmerkelijke oproep: "Neem hem niet in huis." Hij zag de intenetcampagne van Attila en de steun die de jongen daarbij kreeg naar eigen zeggen met lede ogen aan. "Tot zijn tienerjaren waren er geen problemen, maar op zijn dertiende ging het mis. Over de details van wat er gebeurd is, blijf ik liever op de vlakte, maar er liep een klacht tegen Attila en hij moest voor de jeugdrechter verschijnen. Wij als pleegouders waren heel erg geschrokken van wat er was gebeurd. Via een bemiddeling met het slachtoffer kwam er een werkstraf. Attila veranderde van school, van de basisschool in Immerzeel naar die in Moorsel. Hij zat op die leeftijd nog in het basisonderwijs omdat hij een taalachterstand had."

Naïef

In het middelbaar onderwijs trok hij naar de zeevaartschool. "Een knelpuntberoep, dus we dachten dat het goed was dat hij dat studeerde. Het zou zijn kansen om te mogen blijven verhogen.Tot zijn vijftiende ging alles goed. Toen kregen we plots telefoon van de school. Hij had een medeleerling halfdood geschopt. Er kwam geen klacht, de school loste het zelf op. Aan het einde van dat schooljaar moest hij toch de school verlaten, want de opleiding werd verdergezet in de Maritiemschool. Daar kregen we op ieder oudercontact te horen dat we hem in het oog moesten houden, dat er niks mee aan te vangen was."



Vanaf zijn zestien jaar woonde Attila in een huis van de pleegfamilie in Bredene.



"Dan is de miserie pas echt begonnen. Ik was naïef genoeg om te denken dat het geld dat hij kwam vragen voor schoolboeken en zeekaarten ook werkelijk naar schoolboeken en zeekaarten ging. Tot de factuur van de schoolboeken alsnog binnenkwam. Op zijn achttiende stopte hij dan maar met school, ook al hadden wij met hem een contract met de stad Aalst laten tekenen: hij kreeg een E-kaart, op voorwaarde dat hij zijn studies afmaakte. Dat contract loopt pas deze maand af, maar hij is dus al lang gestopt. Dat is ook de reden dat ze bij de stad Aalst zijn E-kaart hebben ingehouden."



Attila bevestigt dat hij bekend is bij de jeugdrechtbank. "Ik heb een werkstraf gekregen van 70 uren. Maar dat staat los van wat er zich nu voordoet. Waren het zware feiten geweest, had Vreemdelingenzaken mij al lang de deur gewezen", zegt hij.