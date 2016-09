"Schending van privacy? Neen, waarschuwing voor collega's"

Het koppel heeft de uitbater van Hotel Keizershof honderden euro's afhandig gemaakt door met een ongedekte creditcard in zijn hotel te verblijven. De hotellier zocht op Facebook het profiel van het duo op en plaatste hun foto en hun naam op de pagina van het hotel. "Opgelet. Er is opnieuw een hotelschuimer actief in Aalst. Het koppel (S.K.D.) is op pad met een ongedekte creditcard en heeft geen geld op zak. De voorbije dagen verbleven ze bij ons en verlieten het hotel zonder betalen! Een verwittigd man is er twee waard."



De post was gericht aan Toerisme Aalst, Best Western-hotels en andere horecazaken en werd ondertussen al 429 keer gedeeld. Of dit een schending van de privacy is, trekt de man in twijfel. "Het gaat om een openbare foto op een openbaar profiel. Zij hebben de wet niet nageleefd, dus wil ik mijn collega's waarschuwen. Het feit dat het bericht zo veel wordt gedeeld, is een teken dat het leeft."



De uitbater diende ook al klacht in bij de politie. Het Facebookprofiel van het duo werd ondertussen verwijderd. (TVDN)