"Kinderen schopten kater halfdood"

"De kater is hier enkele maanden geleden afgezet, maar wij zorgen ervoor. Net zoals de vrijwilligers van Poezenleed de zwerfkatten verzorgen en eten geven", zegt de buurtbewoonster die zich al enkele maanden over de rosse kater ontfermt. "Het dier zat vol leven, een echte lieverd. Het was enorm schrikken toen hij zwaargewond huiswaarts keerde. De achterste pootjes bewoog hij nog nauwelijks. De toestand was zo erg dat de dierenarts meteen dacht aan euthanasie. We wilden hem een kans geven en dus heeft de dokter een dagje gewacht. Het dier leeft nog en is al een klein beetje aan de beterhand, maar er zijn nog inwendige bloedingen. Het kan nog alle kanten uit", zegt de buurtbewoonster. De dierenarts zegt dat het zeker niet om een aanrijding gaat. "Er zijn ook nauwelijks auto's in de verkeersluwe buurt. De verwondingen van de kat, de inwendige bloedingen, wijzen erop dat er op de kat geschopt is", zegt de dierenarts.

Schrik

Met die diagnose in handen wijzen de buren naar een groepje kinderen tussen 8 en 10 jaar oud. Ondanks hun erg jonge leeftijd slagen ze erin de buurt al een tijdje te terroriseren. Volgens de buurt zijn de daders die de kat afranselden dezelfde als diegenen die vorig jaar stenen gooiden naar de tuinders van de volkstuintjes. "Een zakje hondenpoep uitgooien op een auto, pipi doen in brievenbussen tot diefstallen plegen en mensen afdreigen, de lijst met 'kattenkwaad' is ondertussen eindeloos", zeggen de buren. Geen enkele van hen wil met een naam in de krant, uit schrik om de volgende prooi te worden van de jonge 'boefjes'. "Op Youtube zijn er filmpjes te zien van jongeren die katten in de lucht werpen en van hoge hoogte laten vallen, gewoon voor het plezier. Daar zitten ze naar te kijken en ze vinden dat fantastisch. De rosse kat is in tegenstelling tot de zwerfkatten in de Sint-Elisabethwijk een vrij tam dier. Ik denk dat de kat die kinderen zal vertrouwd hebben", zegt de buurtbewoonster.



Bij de vereniging Poezenleed die de zwerfkattenkolonie in de wijk van voedsel voorziet is er ongerustheid na het incident. "Ik zou er alleszins niet van verschieten moesten die mannetjes dat op hun geweten hebben. De brandweer moet hier regelmatig komen omdat ze dingen in brand steken. Onlangs hebben ze een garage opengebroken en alles wat erin lag verkocht. En ja, die zijn maar 8, 9, 10 jaar. Ik noem dat geen kinderen meer maar jongeren", zegt Annie De Smet (71) van Poezenleed. "Al die vandalenstreken dat ze uithalen, ik kan ze niet meer optellen. Als je een blauwe zak buitenzet schoppen ze hem kapot. Van de katten moeten ze blijven. Dierenbeulen zijn het", zegt Annie.



De context waar deze kinderen moeten opgroeien is natuurlijk wel keihard. In de sociale woonwijk op de Rechteroever zijn generatiearmoede, werkloosheid en verslavingsproblemen geen zeldzaamheid, krijgen drugsdealers weinig tegenkanting van politie en is er weinig om de jongeren van de straat te houden. Dat het ene incident na het andere zich voordoet in de Sint-Elisabethwijk, dat is ook de sociaal werkers van de wijk niet ontgaan. "Een jeugdhuis of een jeugdwerking zou misschien een structurele oplossing kunnen betekenen. Daarvoor hebben we met vzw Parol op dit moment te weinig mensen. De stad heeft ook maar één straathoekwerker", zegt Lander Claeys van Parol. "Twee extra opbouwwerkers die zich richten op de jeugd, zou het probleem misschien kunnen verhelpen."