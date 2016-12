"Hij was crème van een kerel"

Vrouw passeerde

Bart was sinds de symbolische datum 12/12/15 getrouwd met politie-inspecteur Laurien. Zij passeerde in het naar huis gaan na haar shift nog aan het ongeval, zonder te beseffen dat het slachtoffer manlief was. Ze werd thuis op de hoogte gebracht over het tragische ongeval. "Enkele dagen geleden vierden ze samen nog hun eerste huwelijksverjaardag", klinkt het bij vrienden van het stel. "Hun huisje in Aalst was bijna volledig verbouwd en ze hadden nog andere toekomstplannen om een gezin te starten. Ze waren dolverliefd op elkaar en vorige week zijn we nog samen naar Dimitri Vegas & Like Mike geweest, waar onze laatste groepsfoto genomen is. Het overlijden zet ons met de voeten op de grond en doet ons pijnlijk beseffen dat je over de dood niets te beslissen hebt. Het kan zomaar gedaan zijn. Hij had wel al een tweede kans gekregen in het leven." In april 2010 raakte hij namelijk al eens betrokken bij een zwaar ongeval. Bart kwam van een vergadering van zijn carnavalsgroep en botste in de Zonnestraat met zijn motorfiets tegen een geparkeerde wagen, waarna hij een tijdje in coma belandde. Hij herstelde grotendeels van dit ongeval.