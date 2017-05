"Boze buur blokkeerde wagen ouder"

De spanningen lopen hoog op in de Guido Gezellestraat in Aalst, waar buren het gemunt hebben op ouders die hun kinderen komen afzetten in kinderdagverblijf Tatien. Uitbaatster Maxine McKenzie moest de politie bellen toen de auto van een van de ou- ders geblokkeerd werd door een boze buur. Maxine probeert nu een vergunning te verkrijgen om zelf een parking aan te leggen, maar dat kost tijd. RUTGER LIEVENS

Een buur parkeerde zo dicht tegen de auto van een van de ouders van de kinderen in het dagverblijf dat die niet meer uit de parkeerplaats kon. - Repro Rutger Lievens De 53-jarige Maxine McKenzie startte 28 jaar geleden als onthaalmoeder en heeft intussen twee kinderdagverblijven: Tatien in de Guido Gezellestraat en Molenkouter in de Jozef Borremanstraat. De kinderdagverblijven zijn met een tuin aan mekaar verbonden, in de ene zitten de baby's, de oudere peuters schuiven door naar Molenkouter. "In beide kinderdagverblijven samen hebben we 48 kinderen. Niet elke ouder brengt zijn of haar kinderen met de wagen. Een aantal komt te voet, anderen met de fiets. Het is dus zeker niet zo dat er hier elke ochtend 50 wagens voor de deur staan. Soms eens twee, soms drie. En die staan hier ook niet de hele dag. Hoe lang duurt het om een peuter af te zetten?", zegt Maxine.





Opstoken Intussen zijn de buren wel gestart met wat je persterijen zou kunnen noemen. Zowel in de Guido Gezellestraat als in de Jozef Borremanstraat. "Ze stoken mekaar op. Enkele buren bellen nu de politie op wanneer de ouders zich in de straat parkeren. Ok, niet altijd reglementair, maar het is niet zo dat ze de straat blokkeren of op het voetpad staan. Ze staan er maar enkele minuten en toch vinden buren het nodig om de politie te verwittigen. Een ouder werd op de bon gezwierd terwijl haar auto eigenlijk in niemands weg stond, voor een haag. Een ander die voor mijn garagepoort stond maakte hetzelfde mee", zegt Maxine, die wel begrijpt dat al die extra auto's niet fijn zijn voor de buurt.