Spookachtige foto's tonen Fukushima zes jaar na de kernramp: alles ligt er nog exact zoals het toen werd achtergelaten

video Alsof het leven plots gestopt is en de tijd er stil is blijven staan: dat gevoel geven de foto's van de Britse Rebecca Bathory. De fotografe slaagde er als een van de weinigen in toegang te krijgen tot de zwaarst getroffen gebieden van Fukushima, zes jaar na de kernramp. En de beelden die ze maakte, zijn ongemeen beklijvend.

Bathory heeft een passie voor 'dark tourism': ze neemt foto's op plaatsen die geassocieerd worden met tragedie en dood. Zo was ze ook al drie keer in Tsjernobyl, waar in april 1986 de grootste kernramp uit de geschiedenis gebeurde en de straling het land nog duizenden jaren in haar greep zal houden.

De meest recente kernramp - in Fukushima - trok dan ook meteen haar aandacht. Op 11 maart 2011 beschadigde een zware aardbeving de kerncentrale in de Japanse kustplaats. 50 minuten later rolde een tsunami van 13 meter hoog richting land. Het resultaat was een ramp van level 7 op de Internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen (INES), iets wat eerder alleen nog maar in Tsjernobyl was gebeurd. De koelsystemen van de kerncentrale raakten oververhit, waardoor drie reactoren smolten en er radioactieve straling vrijkwam.



Verboden terrein

30.000 mensen verloren het leven en meer dan 125.000 gebouwen werden vernield. In een straal van 30 kilometer ronde de centrale werd iedereen geëvacueerd en dat gebied is tot op vandaag nog deels verboden terrein.



Expeditie

Dat intrigeerde Bathory. Het was uiteindelijk dankzij een Poolse collega - Arkadiusz Podniesinski, die al enkele keren in Fukushima was geweest - dat ze er uiteindelijk ook binnenraakte. Hij zocht nog een assistent om met hem mee te gaan voor een expeditie van vijf dagen en de Britse greep haar kans. Ze wilde graag beelden nemen van plaatsen waar nog nooit iemand was geweest sinds de ramp en ze had geluk. (lees hieronder verder) © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory.

Samen met Podniesinski trok ze door de spookachtige verlaten straten van het rampgebied. "We gingen binnen in inderhaast achtergelaten winkels, restaurants, ziekenhuizen en schoonheidssalons", vertelt ze. "Het was een overweldigend gevoel. Bijna alles was nog onaangetast sinds de ramp. Meubels en objecten lagen op veel plaatsen nog exact zoals ze in maart 2011 waren achtergebleven, alsof het net was gebeurd. Mensen waren er weggevlucht, bang voor hun leven, en hadden in hun haast vaak ook persoonlijke spullen achtergelaten. We bezochten een boekenwinkel waar de computer nog stond te zoemen. En de automatische deur nog open en dicht ging. Als je de spinnenwebben en het stof wegdacht, leek het of er zo weer iemand naar binnen kon stappen." (lees hieronder verder) © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory.

Ze kregen ook toegang tot de zwaarst getroffen gebieden - rode zones - plaatsen waar ze alleen binnen mochten met speciale beschermingspakken tegen de straling. "De vierde dag van ons bezoek was emotioneel de zwaarste", aldus Bathory. "Bij tijden was het alsof ik het zelf meemaakte. Op bepaalde plaatsen mochten we maar een paar minuten blijven door de straling. In de verte zagen we de kerncentrale staan."



Kustlijn

Aan de kustlijn zag ze overal puin en ingestorte gebouwen. Op een verlaten boerderij lagen nog de kadavers van dode dieren. "Plots overviel het mij hoe kwetsbaar het leven is en ik huilde", vertelt ze. "Maar er was ook hoop. Want op sommige plaatsen neemt de natuur het weer over en groeien weer planten en zijn weer dieren te zien. Zo maakten we onder meer foto's van een prachtige Japanse kerselaar, die helemaal in bloei stond." (lees hieronder verder) © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory. © Rebecca Bathory.