Straling van gesmolten brandstof in ruïne Fukushima zo gevaarlijk dat blootstelling meteen fataal is

Kernramp Fukushima In de kerncentrale van het Japanse Fukushima, waar bijna zes jaar geleden een nucleaire ramp plaatsvond, zijn stralingswaarden gemeten die zo gevaarlijk zijn dat mensen er direct aan zouden sterven.

Onder de reactor is gesmolten splijtstof gevonden, maar uitbater Tepco benadrukt dat de straling beperkt is tot het gebouw zelf en dat geen gevaar dreigt voor de omgeving.

Gesmolten staven

Tepco maakte maandag al bekend dat een zwarte massa onder de zwaarbeschadigde reactor nummer twee was gevonden, de eerste keer dat bergingsploegen in een van de vernielde reactoren gesmolten brandstofstaven aantroffen.



Tepco geeft nu toe dat de straling rond de gesmolten splijtstof alarmerend hoog is, namelijk 530 sievert per uur. Een dosis van 10 sievert per uur leidt binnen de week al tot de dood.