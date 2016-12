Zware aardbeving aan oostkust van Japan

Door: redactie

28/12/16

© usgs.gov.

Aan de oostelijke kust van Japan heeft zich vandaag een krachtige aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

De beving deed zich voor om 13.58 uur Belgische tijd en had volgens het USGS een magnitude 5,9. Het Europese aardbevingscentrum EMSC gewaagt van een magnitude 5,8, terwijl het Japanse persbureau Kyodo het op gezag van het Japans meteorologisch instituut over een magnitude 6,3 op een Japanse schaal tot 7 heeft.



Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, op 18 km ten noordnoordoosten van Daigo.



Het betrof geen zeebeving. De aarde beefde in de noordoostelijke provincie Ibaraki en was tot in de hoofdstad Tokio te voelen.



Er is geen risico op een tsunami, meldde de Japanse zender NHK.



Er zijn niet meteen berichten over schade of letsels.



In twee kerncentrales in de regio zijn "geen abnormaliteiten" vastgesteld.