Nieuwe reeks aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland

1/09/16 - 03u27 Bron: Belga

Mensen leren op straat eerste hulp te verlenen tijdens een 'drilsessie' in Tokio ter voorbereiding op de aardbeving. © afp.

Sinds gisteren hebben zich verschillende bevingen voorgedaan in Kumamoto. Dat meldt het Japans Meteorologisch Instituut. De regio in het zuidwesten van Japan werd in het voorjaar al zwaar getroffen door aardbevingen. Ook in Nieuw-Zeeland beefde de aarde deze ochtend.

Tussen woensdag 10.03 uur (3.03 uur Belgische tijd ) en donderdag 6.33 uur (woensdag 23.03 uur Belgische tijd) werden er negen bevingen geregistreerd in het gebied waar het eiland Kyushu gelegen is. De sterkste beving had volgens het Japans Meteorologisch Instituut een magnitude van 4,9.



Geen grote schade

Volgens de media is er geen sprake van grote schade en is er ook geen risico op een tsunami. Het gebied waar de bevingen zich voordeden werd in april al getroffen door hevige aardbevingen waarbij een vijftigtal doden vielen. Later stierven nog eens een tiental mensen omdat de levensomstandigheden op de plaatsen waarnaar ze geëvacueerd werden slecht waren.



Nieuw-Zeeland

Ook Nieuw-Zeeland werd donderdagmorgen (woensdagavond om middernacht Belgische tijd) getroffen door een beving met een magnitude van 5,7. Ook daar is er geen sprake van schade of gevaar voor een tsunami.