Hoe kon piramide van Cheops gebouwd worden? Archeologen lossen groot deel van mysterie op

24/09/17 - 20u11 Bron: Daily Mail

© Thinkstock.

Hoe waren de oude Egyptenaren in staat om zo'n indrukwekkend bouwwerk als de piramide van Cheops te bouwen? Het mysterie leeft al duizenden jaren, maar nu hebben archeologen een belangrijk stuk van de puzzel opgelost.

Dat de fijnere witte kalksteen voor de bekleding uit de rotsgroeven van Tura kwam, was al bekend. Het graniet voor de wanden van de ruimtes in de piramide werd dan weer uit Aswan gehaald. Afstanden die respectievelijk 13 en 850 kilometer bedroegen, maar hoe konden die blokken van telkens 2,5 ton ter plaatse gebracht worden?



Via boten, luidt het antwoord. Nieuw bewijs toont immers aan dat arbeiders vanuit de Nijl kanalen gegraven hebben, die uitmondden in een haven. Exact op die plek zou rond 2500 voor Christus een van de zeven wereldwonderen uit de grond rijzen.



Archeoloog Mark Lehner vond het bewijs voor die stelling op een stuk papyrus dat teruggevonden werd. Een zekere 'Merer' omschrijft daarin in detail hoe zijn manschappen meehielpen om de kalksteen van Tura naar Gizeh te transporteren. Het is de eerste keer dat een getuigenis teruggevonden werd van iemand die er toen effectief bij was.



In de Channel 4-documentaire 'Egypt's Great Pyramid: The New Evidence' wordt er vanavond dieper op de onthulling ingegaan. Ook de opgraving van een ceremoniële boot ter ere van farao Cheops komt aan bod. Een 3D-laser scande de houten planken, waardoor u als kijker meer inzicht krijgt over de manier waarop vaartuigen in die tijd gebouwd werden.