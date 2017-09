Wetenschappers ontdekken vreemd object in ons zonnestelsel

kv

De Amerikaans-Europese Hubble-ruimtetelescoop heeft een vreemd en uniek object in ons zonnestelsel ontdekt, zo heeft het Hubble Informatie Centrum in Garching nabij München bekendgemaakt.

In september vorig jaar had planetoïde 288P zijn kleinste afstand tot de zon bereikt, en stond ze dicht genoeg tot de aarde om er in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter de Hubble op te richten.



Het bleek dat 288P niet één object was, maar dat het uit twee bijna even grote asteroïden bestaat die op een afstand van ongeveer honderd kilometer om elkaar draaien.



Zeer waarschijnlijk waren ze aanvankelijk een enkelvoudig object dat zo snel om zijn as draaide dat het in stukken brak, zeggen de astronomen.



Bovendien waren de planetoïden onder invloed van de zonnewarmte bezig waterdamp uit te stoten. Dat maakt 288P tot de eerste dubbelplanetoïde waarbij komeetachtig gedrag is waargenomen, zo staat in de mededeling.



Gezien 288P nog waterijs bevat, kan de dubbelplanetoïde niet ouder zijn dan pakweg 5.000 jaar.