Studenten ontwikkelen epilepsie-app voor kinderen

Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 17u50 Bron: Belga

Ter illustratie © thinkstock.

Zeven studenten van hogeschool UC Leuven-Limburg hebben een app ontwikkeld die ervoor zorgt dat er preventief kan opgetreden worden bij epilepsieaanvallen bij kinderen. De app detecteert moeilijk waar te nemen epilepsieaanvallen zodat ouders, leerkrachten en dokters te weten komen wanneer zich een aanval voordoet. De studenten kregen voor de app een Moving Minds Award, een prijs die UCLL uitreikt aan studenten die zich op een bijzondere wijze als 'Moving Mind' getoond hebben.

Vier studenten uit de opleiding Verpleegkunde en drie uit Elektronica-ICT aan de UCLL ontwikkelden samen technologie voor kinderen met absence-epilepsie. "Absence-epilepsie is moeilijk herkenbaar", zegt Katrijn Vanmal, een van de studenten die de app ontwikkelde. "Het kind is enkele seconden of langer buiten bewustzijn, staart voor zich uit en reageert niet meer op zijn naam of een aanraking. Het lijkt alsof het kind niet oplet of dagdroomt. Zeker voor leraars is het lastig om een aanval te herkennen en gepast te anticiperen."



Het multidisciplinaire eindwerk kwam er op vraag van Tim Buckinx, een jonge ondernemer die zelf een kind heeft met absence-epilepsie. De opdracht van de studenten bestond erin een toestelletje te ontwikkelen dat epilepsieaanvallen registreert zodat de ouders, leerkrachten en dokters te weten komen wanneer zich een aanval voordoet. Concreet draagt het kind een headset die de hersenactiviteit meet. Wanneer zich een aanval voordoet, krijgt de leerkracht of de ouder een signaal via een armband, zodat die tijdig kan optreden.



De app zorgt voor een doorbraak in de zorg voor patiënten met epilepsie. "Het is indrukwekkend dat studenten een technologische doorbraak creëren in zo'n complex veld als epilepsie", zegt Professor Lieven Lagae van UZ Leuven. "Het UZ Leuven wil deze technologie in klinisch onderzoek laten gaan om later op grote schaal te implementeren."



De studenten wonnen een geldprijs van 2.500 euro voor hun app. Onmiddellijk na de prijsuitreiking maakten de studenten bekend het geld te schenken aan de Epilepsie Liga. "Het feit dat studenten Verpleegkunde samenwerkten met studenten Elektronica-ICT was een extra troef en een mooi voorbeeld van de Moving Minds gedachte en het multidisciplinaire onderwijskarakter", besluit algemeen directeur van UCLL, Marc Vandewalle.