Nieuwe studie doet vermoeden dat onze Melkweg eerder uitzondering is dan regel en dat kan alles wat we weten op zijn kop zetten

Ons eigen sterrenstelsel - de Melkweg - is altijd de referentie geweest om andere sterrenstelsels in het universum te bestuderen. Maar nieuwe onderzoek van enkele buurstelsels lijkt erop te wijzen dat we niet zo een typisch voorbeeld zijn als we wel dachten. En dat kan verregaande gevolgen hebben voor alles wat we menen te weten over ons universum.

De nieuwe data staan in de Satellites Around Galactic Analogs (SAGA) Survey. Die probeert meer te weten te komen over onze Melkweg door andere, soortgelijke systemen te bestuderen. De afgelopen vijf jaar nam de studie acht andere stelsels onder loep en daaruit blijkt dat de satellietstelsels die rond onze Melkweg draaien veel minder actief zijn dan bij onze buren. Ze zijn minder helder en produceren ook minder sterren. Als dat wordt bevestigd door onderzoek van nog andere stelsels, zou dat betekenen dat onze Melkweg minder 'normaal' is dan we dachten. Lees ook Meisje (8) publiceert paper over insecten in wetenschappelijk tijdschrift

