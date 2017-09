Nieuwe studie: "Er dreigt een tekort aan bruikbare antibiotica"

JC

Er worden te weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld om de dreiging van resistente infecties het hoofd te bieden. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in een nieuw rapport.

Sinds mei zijn in totaal 51 antibiotica en elf zogenoemde biologicals in ontwikkeling. Die laatste zijn medische producten van natuurlijke bronnen. "Het idee is dat biologicals het gebruik van sommige antibiotica kunnen vervangen, wat kan helpen om het resistentieprobleem aan te pakken", zegt Peter Beyer, een van de auteurs van het rapport, aan CNN.



Dit grote aantal nieuwe medicijnen lijkt op het eerste gezicht misschien voldoende, maar is dat lang niet, staat nog in het rapport. Om te beginnen mikken slechts 33 van de antibiotica die in de pijplijn zitten op prioritaire ziekteverwekkers. De WGO publiceerde dit jaar een lijst van twaalf antibioticaresistente bacteriën die de grootste bedreiging vormen voor de volksgezondheid.



Op de lijst staat onder meer een resistente vorm van tuberculose, die elk jaar wereldwijd zo'n 250.000 mensen doodt. Daarnaast is er een reeks superbacteriën die resistent zijn aan meerdere medicatievormen en die verantwoordelijk zijn voor infecties in ziekenhuizen en rusthuizen.