Elektrische bus haalt 1.772 kilometer met een laadbeurt

Bewerkt door: sam

20/09/17 - 11u48 Bron: Tweakers.net

© Proterra.

video Een door elektromotoren aangedreven bus van het bedrijf Proterra heeft op een testbaan een afstand van 1.772 kilometer afgelegd op een enkele acculading. Volgens het bedrijf is dit een wereldrecord voor de grootste afgelegde afstand door een elektrisch aangedreven voertuig.

De Catalyst E2 haalde deze afstand op basis van een energiecapaciteit van 660kWh, waarmee de accucapaciteit van de bus ongeveer negen keer zo groot is als die van een Tesla Model S. Het ging natuurlijk wel om een lege bus die op een testcircuit reed zonder te stoppen.



Het bedrijf is wel hoopvol over een commerciële lancering, omdat de operationele kosten per kilometer relatief laag zouden zijn in vergelijking met die van conventionele bussen met verbrandingsmotoren. Volgens de directeur van Proterra zal de transportmarkt op termijn als eerste sector volledig overstappen op elektrische voertuigen.